Fim de programa deixa comentaristas do SBT sem projeto no canal; Benja será aproveitado

O Arena SBT saiu do ar, mas o elenco do programa segue vinculado à emissora — pelo menos por enquanto. Isso porque a empresa decidiu manter os contratos ativos e ainda não bateu o martelo sobre o futuro desses profissionais, em meio à reformulação que abriu espaço para o novo projeto liderado por Galvão Bueno. Neste cenário, só Benjamin Back já sabe qual será o próximo passo: a cobertura da Copa do Mundo.

A escolha de não dispensar o grupo mostra que a emissora prefere ganhar tempo antes de tomar decisões mais definitivas. O programa acabou, mas a estrutura não foi desmontada de imediato e há projetos no horizonte.

Benja larga na frente nesse processo, pois integra o time que vai trabalhar nas transmissões do Mundial, em parceria com a NSports. Enquanto isso, também reforça presença fora da TV e, inclusive, já garantiu direitos de exibição de competições nacionais e regionais em seu canal no Youtube.

Do outro lado da bancada, porém, o cenário é de espera. A emissora analisa os próximos passos de nomes como Kleber Gladiador, Jorge Nicola e Mano, que mantêm vínculo ativo com o canal, mas sem função definida até aqui.

Projeto não viabilizado

O próprio SBT confirma que os vínculos continuam válidos e que ainda avalia alternativas, segundo a coluna F5. Uma delas, aliás, chegou a ganhar força nos bastidores: um programa esportivo na hora do almoço. Contudo, a ideia esfriou após a equipe interna pesar a dificuldade de competir diretamente com atrações já estabelecidas na Band, comandadas por Renata Fan e Neto.

Estrutura central do SBT

Em meio a isso, o foco da emissora se volta para o principal ativo do momento: a Copa do Mundo. O canal fechou parceria com a NSports, que tem Galvão como sócio, para dividir os direitos de transmissão.

Ainda segundo a Folha de S. Paulo, o investimento para viabilizar o projeto chegou a 25 milhões de dólares (R$ 134,5 milhões). As partes arcaram com a primeira parcela à Fifa no início de outubro do ano passado, e as outras ainda serão quitadas até o torneio.

O acordo firmado não prevê exclusividade na TV aberta. Ou seja, parte dos jogos também contará com a transmissão da Globo. Com isso, o cenário fica claro: o canal segura o elenco, define prioridades na Copa e deixa o futuro da maior parte dos comentaristas em aberto a fim de analisar também a concorrência.

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