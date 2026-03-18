Palmeiras x Santiago Wanderers-CHL (Libertadores Sub-20): onde assistir e escalações

Em busca de mais uma decisão continental, o Palmeiras encara o Santiago Wanderers nesta quinta-feira (19/3), às 20h30 no Estádio Banco Guayaquil, em Quito-EQU, pelas semifinais da Conmebol Libertadores Sub-20. O Verdão até aqui soma duas vitórias e um empate em três jogos e tenta confirmar o favoritismo diante dos chilenos para ir novamente para a final como no ano passado.

Onde assistir

A partida terá transmissão da NSports, Pluto TV e TV Palmeiras.

Como chega o Palmeiras

O Verdão alcançou sete pontos na primeira fase do torneio e terminou na liderança da sua chave. São duas vitórias e um empate, com sete gols marcados e um sofrido. Aliás, o artilheiro da equipe no torneio é Heittor, com dois tentos. Agora, às Crias da Academia defendem uma invencibilidade de 31 partidas. Afinal, são 22 vitórias e 9 empates no recorte. Além disso, o Alviverde busca um título inédito já que no ano passado chegou na decisão, mas perdeu nos pênaltis para o Flamengo. Os dois, inclusive, podem se reencontrar em uma nova final.

Como chega o Santiago Wanderers

Já os chilenos, apesar de não serem considerado os favoritos, chegam com a expectativa em alta. Afinal, terminaram como líder do Grupo C, também com sete pontos, na frente de Nacional-URU, LDU-EQU e Belgrano-ARG. Agora, enfrentam os brasileiros do Palmeiras para sonhar com uma final continental inédita.

PALMEIRAS X SANTIAGO WANDERERS

Libertadores Sub-20 – Semifinal

Data e Horário: 19/03/2026, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Banco Guayaquil, em Quito (EQU)

PALMEIRAS: Luiz Fernando; Luis Saboia, Koné, Benedetti e André Lucas; Coutinho, Ruan Yago e Erick Belé; Riquelme Fillipi, Victor Gabriel e Heittor. Técnico: Lucas Andrade.

SANTIAGO WANDERERS: Fabiano Avello; Amaro Silva, Jaramillo, Adasame e Dubó; Vicente Lagos, Vanegas e Avendaño; Villaroel, Vicente Vargas e Cristão Silva. Técnico: Felipe Salinas.

Arbitragem: José Ortiz (COL)

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