Cruzeiro alinha base salarial e avança para contratar Artur Jorge

O Cruzeiro avançou nas conversas para contratar o técnico Artur Jorge, ex-Botafogo. A diretoria do clube mineiro alinhou a base salarial e o tempo de contrato com o treinador português e se aproximou do acordo, segundo o “ge”. Dessa forma, as partes conversam sobre definição da multa rescisória com o Al-Rayyan, do Qatar, para confirmar acerto.

As conversas evoluíram depois do jogo entre Al Rayyan e Al-Wakrah, nesta terça-feira (17), pela 19ª rodada da Liga do Catar. Foram duas rodadas de conversa, antes e depois da partida. Dessa forma, Cruzeiro e Artur Jorge acertaram base salarial e contrato até o fim de 2027. Há otimismo por um desfecho entre o staff do técnico e a diretoria do Al-Rayyan ainda nesta quarta (18).

A multa rescisória está avaliada entre 4 e 5 milhões de euros (entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões). O Cruzeiro não sinalizou que aceitará pagar a quantia integral pela quebra do contrato do treinador português com os cataris. Portanto, aguarda um retorno para definir se entrará na negociação sobre o valor.

Após demitir Tite, o Cruzeiro iniciou a busca por um substituto. A Raposa manifestou interesse em Filipe Luís, ex-Flamengo, mas recebeu uma negativa. Portanto, mirou Artur Jorge. O técnico, de 54 anos, está no Al-Rayyan desde 2025 após deixar o Botafogo. No futebol brasileiro, o treinador português obteve sucesso no comando do clube carioca, sendo campeão do Brasileirão e Libertadores em 2024.

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