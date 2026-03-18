Multa de R$ 300 milhões trava saída de empresa da publicidade da Série B

A conta para sair da Série B do Campeonato Brasileiro hoje é alta — e ajuda a explicar o impasse nos bastidores. Responsável por negociar publicidade e naming rights da competição, a Brax teria que arcar com cerca de R$ 300 milhões para romper o contrato com a liga Futebol Forte União. Ao mesmo tempo, admite que a queda de audiência dificulta o cumprimento de acordos comerciais.

Os números expõem o problema atual e o ponto de partida do debate. Em 2024, por exemplo, a Série B alcançou 58 milhões de pessoas, enquanto em 2023 houve uma queda para 54 milhões.

Na última temporada, o cenário mudou: o alcance caiu para 15 milhões. Desse total, Essa redução de 74% redesenhou por completo o ambiente comercial da competição.

Mudança da Série B na TV pesa

Uma das razões para queda passa pelas transmissões. Isso porque, anteriormente, Globo, TV Brasil e Band exibiam os jogos da divisão. Depois, ESPN, Sportynet e RedeTV! assumiram os direitos da competição.

Dos 15 milhões mais recentes, 12 milhões vieram das plataformas da Disney — com todos os jogos no streaming e parte deles na ESPN. Os outros veículos somaram três milhões.

Para Brax, porém, o fator determinante para queda de alcance se concentra na ausência da TV Globo.

Pedido de renegociação

Com esse cenário, a Brax formalizou um pedido, revelado no último dia 10, à CBF. O documento em questão solicita a renegociação do contrato de venda publicitária da competição. Acontece que o movimento ocorreu após uma decisão importante, visto que a empresa optou se manter envolvida no torneio.

A Brax poderia ter deixado o contrato sem multa até 31 de julho de 2025, fim do primeiro turno, mas a saída não aconteceu. Agora, com o acordo válido até 2029, qualquer rompimento envolve o pagamento integral.

Mesmo com investimento na cobertura — como a contratação de repórteres pela ESPN — a empresa afirma que o mercado perdeu interesse. Segundo a Brax, empresas deixaram de investir na Série B nas condições atuais.

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