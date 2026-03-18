Segundo reforço mais caro da história, Arias ainda busca afirmação no Palmeiras

Contratado como um dos principais reforços da temporada, Jhon Arias ainda tenta se firmar no Palmeiras. Pouco mais de um mês após chegar à Academia de Futebol, o colombiano soma sete partidas, mas ainda não conseguiu embalar nem balançar as redes. A tendência é que ele seja titular nesta quarta-feira (18/3), contra o Botafogo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Até aqui, Arias alternou entre banco e time titular. Entrou no segundo tempo em quatro jogos e iniciou os três mais recentes. Seus principais momentos foram um pênalti sofrido na estreia, diante do Capivariano, e a jogada que resultou em assistência para Vitor Roque na final contra o Novorizontino.

Apesar disso, o desempenho ainda oscila. Internamente, o clube trata o início com naturalidade, principalmente por conta do processo de adaptação. Sem férias há cerca de dois anos, o meia chegou com desgaste acumulado, o que influenciou a decisão de Abel Ferreira de inseri-lo aos poucos na equipe.

Quando ganhou a primeira oportunidade como titular, Arias atuou na decisão do Campeonato Paulista. Depois de boa atuação inicial, manteve a vaga, mas passou a enfrentar dificuldades, como o gramado pesado em Novo Horizonte e, principalmente, o distanciamento das zonas ofensivas.

Dois fatores ajudam a explicar o cenário: espaço e condição física. Até aqui, Arias tem sido mais exigido defensivamente, o que limita sua participação no setor ofensivo. Ainda assim, os números sem a bola impressionam. Ele lidera estatísticas de desarmes e recuperações entre jogadores da Série A desde sua estreia.

Arias ainda não mostrou suas verdadeiras credenciais no Palmeiras

Esse desempenho, porém, não reflete o principal motivo de sua contratação. Antes de chegar ao Palmeiras, Arias teve grande protagonismo no Fluminense, com 47 gols e 55 assistências em 230 jogos, média alta de participação direta em gols.

Nos bastidores, há confiança de que o cenário vai mudar. O clube usa exemplos recentes, como o de Flaco López, que também demorou a se adaptar, mas depois correspondeu.

Com contrato até 2029, Arias segue como peça importante no planejamento. A expectativa agora é que, com mais ritmo e melhor encaixe tático, ele consiga se aproximar do gol e aumentar sua influência no ataque alviverde já nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.

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