Neymar utiliza máquina de R$1 milhão do Santos para manter sonho da Copa

Em busca de retomar sua melhor forma, Neymar encontrou um reforço importante fora das quatro linhas. No Santos, o camisa 10 tem utilizado uma câmara hiperbárica no CT Rei Pelé como aliada no processo de recuperação física, de olho em uma vaga na Seleção para a próxima Copa do Mundo.

A tecnologia, avaliada em cerca de R$ 1 milhão, passou a fazer parte da estrutura do clube no ano passado. Atualmente, o centro de treinamento conta com dois equipamentos, usados para acelerar a regeneração dos atletas em meio ao calendário apertado.

No caso de Neymar, o recurso ganhou ainda mais importância. Após atuar os 90 minutos no clássico contra o Corinthians, no último fim de semana, o meia-atacante deve começar como titular novamente diante do Internacional, nesta quarta-feira (18/3), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Assim, a partida surge como oportunidade para o jogador reagir após uma atuação discreta.

Neymar corre contra o tempo

Fora da última convocação para os amistosos contra França e Croácia, o brasileiro tem prazo curto para convencer Carlo Ancelotti. Até a lista final, ele poderá disputar, no máximo, 16 partidas. Cenário que aumenta a pressão por desempenho imediato.

Nesse contexto, a câmara hiperbárica virou peça-chave na rotina do atleta. Afinal, o equipamento funciona com oxigênio puro em alta pressão, o que potencializa a oxigenação do sangue e acelera processos como regeneração celular e cicatrização.

No departamento médico do Santos, o tratamento é utilizado com três objetivos principais. Reduzir inflamações, acelerar a recuperação dos tecidos e melhorar a oxigenação muscular. A ferramenta também auxilia no pós-operatório e no tratamento de lesões, além de otimizar o intervalo entre jogos.

Recentemente, Neymar lidou com desgaste físico, chegou a perder treinos com bola e foi preservado de uma partida contra o Mirassol. O uso da tecnologia ajudou a conter inflamações e recuperar sua condição funcional em tempo reduzido.

Internamente, o clube vê a presença das câmaras como um investimento estratégico, não apenas um diferencial. A expectativa é manter os atletas próximos do auge físico ao longo da temporada, reduzindo períodos de ausência.

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