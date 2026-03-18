Jordana fala em recomeço após reconciliação com Allan; divórcio teve medida protetiva

Jordana Holleben voltou às redes sociais após meses afastada para esclarecer o motivo do silêncio. Em um longo desabafo, a influenciadora disse que precisou de um tempo para cuidar da saúde emocional e da família em meio ao término com Allan Souza — um processo que envolveu medida protetiva e disputa judicial. O casal reatou o casamento depois de um período afastados.

“Depois de um tempo em silêncio, eu volto. Eu precisei me recolher. Cuidar da minha mente, da minha alma, da minha família… E, principalmente, de mim. […] Nem todo recomeço é público. Têm fases em que Deus nos chama para o secreto. E lá, no silêncio, que eu me encontrei de novo”, disse em um trecho.

A manifestação, conforme mencionado, ocorre em meio à repercussão da reconciliação do casal. Isso porque o divórcio ganhou proporção nacional por envolver acusações de agressão e até mesmo falta de interesse do jogador nos filhos, bem como atraso na pensão alimentícia.

O que aconteceu na separação?

As acusações de Jordana ocorreram assim que o fim do relacionamento se tornou público — também noticiado pelo Jornal Extra. Holleben disse ter sofrido uma série de agressões e conseguiu na Justiça uma medida protetiva contra o volante do Corinthians, que pertence ao Flamengo.

Segundo o boletim de ocorrência, o jogador a empurrou e entrou na casa do casal para levar os filhos — de seis e dois anos — sem autorização. Depois disso, ela procurou a Delegacia da Mulher e obteve proteção judicial. Ela também o acusou de agressões verbais no decorrer do relacionamento.

“[…] Não tive outra escolha senão pedir uma medida protetiva contra a pessoa com quem estive desde os 17 anos. Mas, como mencionei, hoje escrevo com o coração fortalecido. Recebi a confirmação de que nós, mulheres, não estamos sozinhas. Que temos força necessária para romper anos de abuso psicológico, agressões verbais e não aceitar qualquer tipo de violência”, desabafou à época.

Durante o período em que esteve solteiro, o atleta iniciou um relacionamento com a dentista Luiza Watson, ex de Cauã Reymond. Ele chegou até mesmo a conhecer a família da então parceira à época.

Pensão e relação de Allan com os filhos

Semanas depois, o caso seguiu com outros desdobramentos. Jordana afirmou que os filhos não recebiam pensão e criticou a falta de interesse do volante no contato com as crianças.

“[…] Em relação aos meus filhos, eu falei, implorei, te pedi para passar um fim de semana com meus filhos, porque eles choram pelo pai. Ele mora a cinco minutos da casa dos filhos, já teve várias folgas, e ainda não pegou os filhos. O pai alega não poder passar um fim de semana com os filhos, mas ontem teve folga e estava num beach club ostentando (…)”.

O que mudou agora?

Hoje, o cenário é outro. Jordana segue no Rio de Janeiro, onde se tornou sócia de uma clínica de estética, mas já procura um apartamento em São Paulo para viver com o amado. Isso porque o volante se mudou para capital paulista após um acordo por empréstimo com o Corinthians, clube que defende atualmente.

Ainda de acordo com o Extra, a influenciadora não pretende manter distância do jogador neste momento de reconciliação.

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