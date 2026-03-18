Sem negociações, São Paulo indica saída de dupla ao fim da temporada

O São Paulo já começa a desenhar mudanças no elenco para a próxima temporada. Internamente, a diretoria não pretende renovar os contratos do zagueiro Rafael Tolói e do volante Luan, ambos com vínculo válido até o fim do ano. Até o momento, o clube sequer iniciou conversas com os representantes dos jogadores e não há indicação de que isso vá acontecer.

A movimentação faz parte de um processo de renovação gradual do elenco. A ideia é abrir espaço para atletas formados na base, que vêm ganhando destaque nas categorias inferiores. Para a zaga, o nome mais cotado é Isac, que teve bom desempenho na campanha do vice-campeonato da Copinha. No meio-campo, Matheus Ferreira aparece como opção para ocupar a vaga.

Aos 35 anos, Tolói retornou ao clube na última temporada após longa passagem pelo futebol italiano, onde atuou pela Atalanta. Desde então, teve poucas oportunidades. Foram sete jogos no ano passado e apenas duas partidas em 2026. Hoje, o setor conta com outras opções, como Alan Franco, Sabino, Robert Arboleda e Dória, o que reduz ainda mais seu espaço.

Já Luan, de 26 anos, vive cenário semelhante. O volante não consegue sequência desde 2023, quando ainda teve participação mais ativa. Depois disso, perdeu protagonismo, acabou emprestado ao Vitória em 2024 e, no retorno, teve poucas chances. Na atual temporada, soma apenas 11 jogos e 249 minutos em campo.

São Paulo deve dar espaço para a base

Enquanto isso, a base ganha força no planejamento. Isac e Matheus Ferreira têm histórico nas seleções de base e integraram o elenco campeão do Sul-Americano Sub-17 em 2023. Contudo, mesmo com o bom desempenho recente, a dupla segue atuando no sub-20, sob comando do técnico Allan Barcellos.

Diferentemente de outros jovens, como Igor Felisberto, Nicolas, Djhordney, Pedro Ferreira e Tetê, que já treinam com frequência entre os profissionais, os dois ainda aguardam uma transição definitiva.

Com isso, o São Paulo reforça a estratégia de rejuvenescimento do elenco. Aliás, a tendência é que o clube utilize o restante da temporada para avaliar o desempenho dos jovens e preparar a troca de peças de forma gradual.

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