Atlético tenta manter invencibilidade caseira de 10 anos contra o São Paulo

O Atlético entra em campo nesta quarta-feira (18) pressionado pelos últimos resultados no Brasileirão. O adversário será o São Paulo, atual líder do campeonato, em duelo marcado para às 20h, na Arena MRV, pela sétima rodada.

Além da necessidade da vitória para escapar da ameaça do Z-4, o confronto carrega um elemento histórico relevante. Isso porque o Atlético não perde em casa para o São Paulo há uma década. Dessa forma, o alvinegro tenta usar o retrospecto como aliado em um momento delicado da temporada.

A última derrota aconteceu em 2016, no Estádio Independência. Desde então, o Galo construiu uma sequência consistente, acumulando resultados positivos ao longo dos últimos encontros.

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Jogo em momentos opostos

Ao longo desse período, foram dez partidas sem derrota, com seis vitórias e quatro empates. Entre os resultados mais marcantes, destaca-se a vitória por 3 a 0 em na edição do Campeonato Brasileiro de 2020, considerada uma das atuações mais dominantes do Atlético contra o adversário nos últimos anos.

Por outro lado, o momento atual do time mineiro exige reação imediata. Na rodada anterior, o torcedor atleticano ainda não engoliu a derrota para o Vitória em Salvador. Resultado esse que deixou a equipe próxima da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição na tabela e terá dois adversários complicados na sequência, São Paulo e Fluminense.

Enquanto isso, o São Paulo vive um cenário completamente oposto. O tricolor chega embalado, com uma sequência positiva que inclui quatro vitórias consecutivas e um empate. Assim, lidera o campeonato e tenta quebrar a escrita de uma década. Já o Atlético, além de tentar manter a invencibilidade, também tenta dar uma resposta ao torcedor e iniciar uma recuperação no Brasileirão.

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