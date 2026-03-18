Internacional encara o Santos com a calculadora na mão para sair do Z-4

O Internacional entra em campo nesta quarta-feira (18) em situação complicada no Campeonato Brasileiro. Na lanterna da competição, o time enfrenta o Santos, às 21h30, na Vila Belmiro, com o difícil objetivo de conquistar a primeira vitória na edição. Na rodada passada, derrota para o Bahia, no Beira-Rio.

Além da necessidade de reagir dentro de campo, o clube tenta aliviar a pressão que vem das arquibancadas. Nos últimos dias, as manifestações dos torcedores aumentaram o clima de tensão, expressando a insatisfação com a campanha. Dessa forma, o confronto ganha peso ainda maior para o elenco.

Apesar da última colocação, o Inter tem chances matemáticas de deixar a zona de rebaixamento ainda nesta rodada. No entanto, a combinação de resultados necessária é complexa e exige, além da vitória, tropeços diretos de concorrentes na tabela.

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O que precisa o Internacional para sair do Z-4?

Para sair do Z-4, o Internacional precisa vencer e torcer por outros resultados paralelos. Além de depender de si, equipes como Botafogo, Remo e Cruzeiro não podem vencer seus jogos. Além disso, terá de torcer para que Vasco ou o Atlético sejam derrotados, com diferença de 2 a 3 gols para permitir a ultrapassagem.

Quarta (18), 19h, no Allianz Park: Palmeiras x Botafogo (empate ou derrota do Botafogo)

Quarta (18), 19h30, na Arena da Baixada: Athletico-PR x Cruzeiro (empate ou derrota do Cruzeiro)

Quarta (18), 20h, na Arena MRV: Atlético-MG x São Paulo (derrota do Atlético por dois gols de diferença)

Quarta (18), 21h30, em São Januário: Vasco x Fluminense (derrota do Vasco por três gols de diferença)

Quinta (19), 20h, no Maracanã: Flamengo x Remo (empate ou derrota do Remo).

Cenário complicado e pressão crescente

Mesmo diante das dificuldades, o técnico Paulo Pezzolano segue com respaldo interno. A diretoria entende que o treinador já implementa ideias de jogo e pode reverter o cenário. Assim, uma vitória nesta rodada seria fundamental para reduzir a pressão e dar início a uma recuperação.

Para o confronto, o Inter terá desfalques importantes. O volante Paulinho está suspenso, enquanto Kayky está fora por lesão. Em contrapartida, o treinador retorna à beira do campo após cumprir suspensão e tenta encontrar a melhor formação possível.

Por fim, além da matemática complicada, o Colorado precisa corrigir problemas recorrentes. A equipe sofreu gols em todas as partidas até aqui e possui um dos piores ataques do campeonato. Portanto, o duelo contra o Santos surge como oportunidade decisiva para mudar o rumo da temporada e aliviar a crise no Estádio Beira-Rio.

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