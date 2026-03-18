Botafogo ajuda clube belga de Textor com repasse de parte do aporte

Em meio a crise financeira, o Botafogo deu uma ajuda ao RWDM Brussels, da Bélgica, que também pertence a rede de clubes de John Textor. Afinal, o Alvinegro repassou parte do aporte financeiro para pagar a dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos. O valor seria referente ao retorno de Huguinho, segundo o “LANCE!”.

John Textor realizou um aporte de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 130 milhões), em fevereiro. O empresário americano, que conseguiu o dinheiro através de um empréstimo, destinou 10 milhões de dólares (R$ 52 milhões) para pagar parte da dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela contratação de Thiago Almada, em 2024. Dessa forma, derrubou o transfer ban.

Para quitar a dívida com o Atlanta United, faltam 20 milhões de dólares (cerca de R$ 104 milhões), que serão parcelados em quatro vezes. Caso as parcelas não sejam pagas corretamente, o Atlanta vai acionar a Fifa novamente. Textor, aliás, está ativo nos bastidores e negocia a prorrogação do prazo para pagar a segunda parcela para evitar um novo transfer ban.

Além disso, o Botafogo também pagou contas urgentes e teria direcionado parte do valor para o RWDM Brussels, da Bélgica. Aliás, vale lembrar que o empréstimo para o aporte gerou um embate interno entre Textor e o associativo. Ao todo, o empresário fez um acordo por 50 milhões de dólares (R$ 260 milhões). Contudo, a segunda parte depende da aprovação do associativo.

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