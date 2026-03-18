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Botafogo ajuda clube belga de Textor com repasse de parte do aporte

Botafogo ajuda clube belga de Textor com repasse de parte do aporte
Botafogo ajuda clube belga de Textor com repasse de parte do aporte -

Em meio a crise financeira, o Botafogo deu uma ajuda ao RWDM Brussels, da Bélgica, que também pertence a rede de clubes de John Textor. Afinal, o Alvinegro repassou parte do aporte financeiro para pagar a dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos. O valor seria referente ao retorno de Huguinho, segundo o “LANCE!”.

John Textor realizou um aporte de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 130 milhões), em fevereiro. O empresário americano, que conseguiu o dinheiro através de um empréstimo, destinou 10 milhões de dólares (R$ 52 milhões) para pagar parte da dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela contratação de Thiago Almada, em 2024. Dessa forma, derrubou o transfer ban.

Para quitar a dívida com o Atlanta United, faltam 20 milhões de dólares (cerca de R$ 104 milhões), que serão parcelados em quatro vezes. Caso as parcelas não sejam pagas corretamente, o Atlanta vai acionar a Fifa novamente. Textor, aliás, está ativo nos bastidores e negocia a prorrogação do prazo para pagar a segunda parcela para evitar um novo transfer ban.

Além disso, o Botafogo também pagou contas urgentes e teria direcionado parte do valor para o RWDM Brussels, da Bélgica. Aliás, vale lembrar que o empréstimo para o aporte gerou um embate interno entre Textor e o associativo. Ao todo, o empresário fez um acordo por 50 milhões de dólares (R$ 260 milhões). Contudo, a segunda parte depende da aprovação do associativo.

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