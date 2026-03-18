Primeiro ano de Ancelotti à frente da Seleção Brasileira ganha documentário

A Seleção Brasileira terá o primeiro ano de Carlo Ancelotti documentado em uma produção que acompanha o início do treinador no cargo. O italiano completa um ano à frente da equipe no dia 25 de maio, e o projeto reúne registros desse período dentro do processo de preparação para compromissos internacionais.

A produção organiza imagens do cotidiano da Seleção, ou seja, treinos, deslocamentos, entrevistas coletivas e bastidores da equipe. Com objetivo claro, a obra visa apresentar uma perspectiva interna do trabalho desenvolvido desde a chegada do treinador.

Até o momento, não há definição sobre o título da série nem sobre a plataforma de exibição. Sabe-se, porém, que o projeto conta com participação direta da CBF na produção do conteúdo — o que deve resultar em conteúdos no canal do Youtube.

Previsão de lançamento

Ainda de acordo com informações do MKT Esportivo, a expectativa é que o material seja lançado antes da Copa do Mundo de 2026. O torneio acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Enquanto o projeto segue em desenvolvimento, inclusive com filmagens, a comissão técnica mantém o foco na preparação da equipe. Ancelotti anunciou a lista de convocados para amistosos contra França e Croácia, nesta Data Fifa de março, na última segunda-feira (16).

Jogos e preparação

O Brasil enfrenta a França no dia 26 de março, às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. Em seguida, joga contra a Croácia no dia 31, às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.

Os confrontos funcionam como testes para observação do grupo e últimos ajustes antes da Copa do Mundo. Com alta expectativa em torno da lista final, a convocação oficial para o torneio está marcada para o dia 19 de maio.

Convocados

• Goleiros: Alisson, Bento e Ederson

• Defensores: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley

• Meias: Andrey Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho e Gabriel Sara

• Atacantes: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Rayan e Vinicius Júnior

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