Flamengo tem retrospecto negativo contra Remo no Brasileirão

Em bom momento sob o comando do técnico Leonardo Jardim, o Flamengo terá um reencontro pela frente no Brasileirão. Afinal, o Rubro-Negro volta a enfrentar o Remo nesta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada, após 48 anos. Entretanto, há algo impressionante no histórico do confronto: o Leão Azul leva vantagem.

Na história do Brasileirão, Flamengo e Remo já se enfrentaram cinco vezes. Ao todo, são três vitórias para o time paraense e duas para os cariocas. Aliás, todas as partidas aconteceram na década de 1970. O Leão Azul venceu em 1972, 1973 e 1975, enquanto o Rubro- Negro levou a melhor em 1974 e 1978. Desde então, nunca mais se enfrentaram pelo Brasileirão.

De lá para cá, no entanto, Flamengo e Remo se enfrentaram em outras ocasiões pela Copa do Brasil. Ao todo, foram cinco vitórias rubro-negras em cinco jogos disputados, que aconteceram em 2003, 2009 e 2013. Na história do confronto, o Rubro-Negro leva ampla vantagem com sete vitórias e três derrotas em dez jogos disputados.

Após 48 anos, Flamengo e Remo se reencontram em situações bem distintas. O Rubro-Negro, por exemplo, é o atual campeão brasileiro e da Libertadores, sendo o time a ser batido em 2026. Já o Leão Azul, por sua vez, retornou para a Série A do Brasileirão e tem encontrado dificuldades nas primeiras rodadas. Até o momento, são seis jogos, três empates e três derrotas.

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