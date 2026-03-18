Com reação inédita à não convocação, Neymar lança série pessoal no Youtube; veja

Neymar Jr. lançou uma série em seu canal oficial no YouTube com registros da rotina no Santos, da vida familiar e dos bastidores da carreira. Intitulado “48 horas sem filtro”, o primeiro episódio, de seis no total, já dá o tom do que vem por ai e inclui a reação do camisa 10 da Vila à não convocação para os amistosos da Seleção Brasileira.

O episódio reúne imagens da vida pessoal, da relação com fãs e das atividades no futebol. As filmagens passam em diferentes ambientes, sem separação entre rotina familiar e profissional. Isso porque a ideia é fazer o público mergulhar na rotina como se estivesse o acompanhando.

A gravação, como já diz o título, ocorreu ao longo de 48 horas e se inicia na casa do atleta. O conteúdo o segue até a rotina profissional no CT Rei Pelé — onde, inclusive, acompanhou a convocação de Carlo Ancelotti para Data Fifa de março.

“Eu não vou ser o Neymar de 10 anos atrás, não vou. É muito diferente. Aprimorei o meu jogo de uma forma que para mim hoje é o necessário. Eu não preciso provar nada para ninguém. E eu falo isso com o maior respeito do mundo. Estão aí os jogos para assistir. Os treinos também”, iniciou.

A série contará seis episódios no total, e o primeiro tem cerca de 20 minutos de duração. A produção acompanha o momento atual com foco na recuperação e na tentativa de retorno à Seleção Brasileira.

Contexto esportivo

O período do piloto ocorreu em meio às preparações do camisa 10 para o clássico contra o Corinthians, que integrou parte majoritária do recorte apresentado ao público. O duelo terminou empatado em 1 a 1, e o atacante participou da jogada do único gol santista, marcado por Gabigol.

“E eu?”

A fim de mostrar tudo nos bastidores, o camisa 10 exibiu sua reação ao exato momento da convocação de Carlo Ancelotti, na última segunda-feira. Ele acompanhou a coletiva enquanto recebia atendimento no CT do Santos.

“P…, Ancelotti, e eu?”, disse, dando risada. Em seguida, comentou a situação:

“Saiu a convocação agora da seleção. Não fomos convocados. Fico triste, óbvio, mas é isso. Foi o que falei ontem. Estando lá ou não, sempre vou torcer pela Seleção. E está tudo certo. Agora é seguir trabalhando, é seguir melhorando em tudo para que, se tiver uma oportunidade, esteja preparado”, disse.

Após deixar o centro de treinamento, o jogador voltou a falar sobre o tema: “Fiquei chateado, triste. Mas é o que falo: fico triste agora, mas para mim é página virada. Amanhã já tem que deixar de estar triste. Preciso trabalhar, treinar, jogar. Para que, se pintar oportunidade de estar na Copa do Mundo, eu esteja preparado”.

Vida pessoal de Neymar

O episódio também mostra a convivência com Bruna Biancardi, com os filhos e com torcedores. Ele também aproveitou a série para abordar um pouco mais da relação com a cidade de Santos.

“Santos é a única cidade em que eu consigo dirigir sozinho, andar sozinho. Fui praticamente criado aqui, então conheço cada canto dessa cidade. Eu gosto também, é um dos momentos em que mais me sinto ‘normal’, né? Feliz de poder ter esse momento só meu”.

Primeiro episódio

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.