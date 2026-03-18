Cruzeiro tem nove desfalques e aposta na base contra o Athletico-PR

O Cruzeiro terá uma missão complicada diante do Athletico-PR, pela sétima rodada do Brasileirão, nesta quarta (18), na Arena da Baixada. Além da pressão por resultados, estando na penúltima colocação na tabela, a equipe celeste chega para o confronto com uma lista extensa de desfalques.

Entre as ausências mais recentes, o meio-campista Gerson não está na lista dos relacionados devido a desgaste físico, enquanto o zagueiro João Marcelo não entra em campo por conta de uma gripe. Dessa forma, o técnico interino Wesley Carvalho precisou recorrer a opções da base para completar o grupo que viajou para Curitiba.

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Ao todo, o Cruzeiro soma nove jogadores indisponíveis para a partida. A lista inclui nomes importantes do elenco, o que aumenta o grau de dificuldade para a equipe em um momento já delicado na competição. Na última partida, a celeste empatou com o Vasco no Estádio Mineirão.

Base ganha espaço em meio à crise

Com tantas ausências, o treinador optou por dar oportunidade a jovens atletas. O volante Murilo Rhikman e o zagueiro Bruno Alves foram chamados e podem aparecer como alternativas no banco; ou até mesmo entre os titulares, dependendo da necessidade.

Além disso, outros jogadores seguem em recuperação e também desfalcam a equipe. Casos como os de Cássio, Matheus Pereira e Kaio Jorge impactam diretamente na formação do time, seja por lesão ou suspensão.

Enquanto isso, a situação na tabela deixa escancarada a pressão no clube. O Cruzeiro ainda não venceu no campeonato e ocupa a 19ª colocação, com apenas três pontos conquistados. Portanto, mesmo com as dificuldades, o confronto fora de casa surge como uma oportunidade importante para tentar iniciar uma reação na temporada.

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