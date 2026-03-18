Flamengo x Olimpia (PAR): onde assistir e escalações

Está chegando a hora de conhecermos o primeiro finalista da Libertadores Sub-20. Nesta quinta-feira (19/3), o Flamengo vai a campo para confrontar o Olímpia (PAR) visando sua terceira final consecutiva. Será no Banco de Guayaquil, em Quito, no Equador, a partir das 16h (de Brasília). Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Palmeiras e Santiago Wanderers (URU), que disputam a vaga também nesta quinta, mas às 20h30.

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Como chega o Flamengo

O Flamengo chega como um dos invictos para a semifinal da Libertadores Sub-20, visto que goleou seus dois primeiros jogos por 4 a 1 e empatou a terceira rodada em 0 a 0, pelo Grupo A. Nos compromissos iniciais, as goleadas foram diante do Estudiantes de Mérida (VEN) e Bolívar (BOL). Já a igualdade foi contra o Independiente Medellín (COL), aliás.

Assim, caso elimine os paraguaios do Olímpia, o Fla – atual bicampeão – fará sua terceira final consecutiva, podendo ser a segunda seguida contra o Palmeiras, caso o time paulista avance. Os destaques do Rubro-Negro são Ryan Roberto, Da Mata e Alan Santos, todos, dessa forma, com dois gols marcados até aqui.

Como chega o Olímpia

O Olímpia, que disputou o Grupo B ao lado do Palmeiras, venceu duas e perdeu apenas para os brasileiros na fase inicial do torneio. E a classificação veio de maneira para lá de curiosa. Afinal, apenas o líder de cada chave garantia vaga na semifinal, além do segundo melhor colocado dentre os três grupos. Como venceu a Universidad Católica (CHL), precisava de um tropeço ou uma vitória por até dois gols de diferença do Nacional (URU) para cima do Belgrano (ARG) para se classificar.

O duelo estava em 4 a 1 para os uruguaios até os 45+6′, quando Mendieta anotou para a equipe argentina, para a celebração da delegação do Olímpia. Segundo relatos da imprensa paraguaia, o técnico Juan Manuel Salgueiro foi um dos mais animados na comemoração, com o time assistindo ao jogo direto do hotel, com o famoso “secador” ligado. Assim, classificou-se e busca sua primeira final de Libertadores Sub-20.

Flamengo x Olímpia (PAR)

Libertadores Sub-20 2026 – Semifinal

Data e horário: quinta-feira, 19/3/2026, às 16h (de Brasília)

Local: Banco Guayaquil, em Quito (EQU)

FLAMENGO: Léo Nannetti; Daniel Sales, João Victor, Daniel Thuram e Gustavo Ramires (Pablo Lúcio); Alan Santos, Luis Felipe, Kaio Nóbrega e Ryan Roberto; Josmar e Guilherme. Técnico: Bruno Pivetti.

OLÍMPIA: Insfran; Aranda, Rodas, Ruíz e Amarilla; Cardozo, Freyres e Ledesma; Gamarra, Barone e Benítez. Técnico: Juan Manuel Salgueiro.

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgados

Onde assistir: Xsports, GOAT e Flamengo TV (YouTube)

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