Grêmio busca soluções sem Arthur na partida contra o Vitória pelo Brasileirão

O Grêmio volta a campo nesta quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Vitória, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após empate recente contra a Chapecoense, o time do técnico Luís Castro busca reencontrar o caminho das vitórias e dar uma resposta ao torcedor presente na Arena, em Porto Alegre.

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Além disso, o confronto acontece em um momento de ajustes dentro da equipe. Isso porque o treinador português ainda tenta reorganizar o sistema tático com o desfalque de Arthur, que ainda é uma peça considerada fundamental no meio-campo gremista. Acredita-se que o volante deve voltar somente em abril.

Dessa forma, a partida servirá como um importante indicativo sobre a evolução do time. Ao mesmo tempo, o Grêmio busca mais consistência para se firmar na competição e evitar novos tropeços diante de sua torcida.

Desafio no meio-campo e ajustes táticos

A ausência de Arthur segue sendo um dos principais obstáculos para o Tricolor. Conhecido por sua capacidade de controlar o ritmo do jogo, o camisa 8 faz falta tanto na construção ofensiva quanto na manutenção da posse de bola. Por isso, o time ainda busca alternativas para suprir essa lacuna.

“Sempre se sente a falta de um jogador como o Arthur. É um jogador que marca ritmos, descobre espaços. Na variação de corredor é um jogador extremamente perspicaz para dar sequência àquilo que é o jogo e o que o jogo quer”, resumiu o treinador Luís Castro, depois da partida em Chapecó.

Enquanto isso, o português tem testado diferentes formações. Jogadores como Juan Nardoni e Erick Noriega ganharam espaço, mas o entrosamento ainda não atingiu o nível ideal. Assim, o desempenho coletivo oscila, principalmente na criação de jogadas.

Impacto no desempenho e expectativa

Mesmo com as dificuldades, os números mostram um cenário curioso. Sem Arthur, o Grêmio mantém um aproveitamento razoável de pontos. No entanto, o rendimento ofensivo caiu, o que evidencia a importância do meio-campista na dinâmica do time.

Por outro lado, a equipe precisa evoluir em criatividade e volume de jogo. Dessa maneira, o confronto contra o Vitória surge como oportunidade para testar soluções e ajustar o funcionamento do meio-campo. Além disso, a pressão por resultados aumenta à medida que o campeonato avança.

Jogando em casa, o Grêmio tenta aproveitar o apoio da torcida para conquistar um resultado positivo e mostrar que consegue superar a dependência de seu principal articulador.

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