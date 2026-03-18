Volantes vivem fase goleadora no Vasco após Renato Gaúcho assumir a equipe

Os volantes do Vasco ganharam destaque após o técnico Renato Gaúcho assumir o comando da equipe, pois incorporaram uma fase goleadora. Afinal, até aqui em dois jogos, o Cruz-Maltino anotou cinco gols e três deles foram dos jogadores que atuam na posição, que está em evidência.

Inicialmente, o treinador tinha como principais desafios recuperar o melhor rendimento e a confiança do elenco. Depois dos primeiros treinos que comandou, Renato identificou também a necessidade em promover um maior equilíbrio defensivo. Com isso, a sua decisão foi modificar o esquema tático e esboçou nas primeiras atividades um time composto por três volantes.

Outra alteração que o técnico realizou foi dar maior responsabilidade na parte criativa aos volantes. Deste modo, eles passaram a entrar com maior frequência na área. O profissional, aliás, já havia feito tal mudança em seu trabalho anterior no Fluminense.

Assim, na reestreia de Renato Gaúcho pelo Vasco, a equipe teve o retorno de Hugo Moura e Tchê Tchê entre os titulares nas vagas de Johan Rojas e Barros. Por sinal, eles formaram um tripé no meio-campo com Thiago Mendes, autor do primeiro gol e novo capitão do time após a nova comissão técnica assumir o comando.

Início empolgante no Vasco

A propósito, o começo de trajetória foi animador com um triunfo, de virada, por 2 a 1, sobre o Palmeiras, em São Januário. Especialmente, com a quebra de um jejum de vitórias que ultrapassava os dez anos sobre o Alviverde. Inclusive, o novo técnico preferiu preservar Cauan Barros na partida contra o Verdão. Isso porque o jogador tornou-se alvo de cobranças na internet por erros individuais no empate com o Fluminense, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Por sinal, o resultado culminou na eliminação do Vasco no Estadual.

Posteriormente, no segundo compromisso, o duelo contra o Cruzeiro, no Mineirão, Renato Gaúcho manteve Hugo Moura e Tchê Tchê entre os 11 iniciais. Apesar disso, recolocou o camisa 88 no time no lugar de Thiago Mendes, que foi desfalque contra a Raposa, já que cumpria suspensão. A sua escolha surtiu efeito, pois Barros fez dois gols para o time e assegurou o empate em 3 a 3, porém ficou próximo de atrapalhar sua equipe com a expulsão na segunda etapa.

Com os dois resultados, o Cruz-Maltino encontra-se na 15ª posição, com cinco pontos. Entretanto, o período de descanso e preparação foi curto, pois o Gigante da Colina retorna aos gramados para o clássico com o Fluminense pela sétima rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Maracanã, nesta quarta-feira (18), e será emblemático, já que representará uma oportunidade de revanche para o clube de São Januário e o reencontro de Renato Gaúcho com sua ex-equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.