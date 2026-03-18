Destaque do Fluminense, Hércules projeta clássico diante do Vasco

Hércules retomou a titularidade no Fluminense e agarrou a chance com autoridade. O volante exerceu um papel determinante na vitória tricolor por 3 a 2 sobre o Athletico-PR, no último domingo, em confronto válido pela sexta rodada do Brasileirão.

Além de garantir estabilidade ao meio-campo, a atuação do jogador alterou os rumos da partida no Rio de Janeiro. Enquanto o adversário ainda controlava o placar, o camisa 8 assumiu a responsabilidade, balançou as redes e incendiou a torcida nas arquibancadas. Impulsionados por esse fôlego, os companheiros buscaram a virada definitiva com gols de Canobbio e Guilherme Arana.

Consolidado o triunfo, o atleta agora direciona o foco total para o clássico contra o Vasco. O duelo ocorre já nesta quarta-feira, às 21h30, no mesmo gramado do Maracanã. Diante deste cenário de otimismo e treinos intensos, o volante analisou a expectativa para o clássico em entrevista à FluTV:

“Expectativa das melhores, o time está bem, focado, todos trabalhando bem. Tenho certeza que será um bom jogo. Mais importante é a vitória”, comentou.

O brilho individual do volante caminha lado a lado com o excelente momento coletivo vivido pelo clube das Laranjeiras. Graças ao desempenho consistente do elenco, o time agora ostenta uma sequência positiva de dois triunfos consecutivos na temporada.

Essa reação começou longe de seus domínios, quando a equipe superou o Remo. Logo em seguida, o grupo manteve o ritmo e bateu os paranaenses diante de sua torcida. Em virtude dessa estabilidade técnica, o grupo enxerga o cenário ideal para buscar mais um resultado positivo.

Fluminense no Brasileiro

Graças ao aproveitamento recente, o Fluminense ocupa a terceira posição do Brasileirão com 13 pontos, apenas três atrás do líder São Paulo. Por outro lado, o Vasco vive realidade distinta e amarga o 15º lugar, com cinco pontos conquistados.

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