Santos tem Neymar entre os relacionados para jogo contra o Internacional

O Santos definiu os 24 jogadores relacionados para o confronto diante do Internacional, que acontece nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Brasileirão. A partida é vista como fundamental para o momento do clube na competição.

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Além disso, o duelo ganha ainda mais importância pelo cenário atual. Apesar do empate com o Corinthians, o time santista tenta se afastar da parte inferior da tabela, enquanto busca maior regularidade após uma sequência de resultados pouco convincentes. Por fim, o confronto terá grande atenção também fora de campo.

Mudanças na escalação e retornos importantes

Para o jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda contará novamente com Neymar entre os titulares, reforçando o setor ofensivo. Além disso, o zagueiro Lucas Veríssimo aparece como opção para suprir a ausência de Luan Peres, suspenso.

Por outro lado, algumas baixas também chamam atenção. O jovem Gabriel Bontempo foi cortado após não se recuperar de dores lombares. Já Vini Lira, com lesão no joelho, segue fora, abrindo espaço para Escobar. As novidades ficam por conta de Miguelito e Robinho Jr., que aparecem entre os relacionados.

Pressão aumenta e jogo pode definir futuro

Mesmo invicto há três partidas, o Santos ainda não conseguiu embalar no Brasileirão. A equipe soma três empates e apenas uma vitória até o momento, ocupando a 14ª posição, duas posições acima da zona de rebaixamento. Dessa forma, o duelo contra o Internacional ganha peso decisivo. Um resultado negativo pode colocar em risco a permanência de Vojvoda no comando técnico, cenário que já vem sendo debatido nos bastidores.

Enquanto isso, a expectativa é de um jogo intenso na Vila Belmiro. Diante de um adversário em crise, o Santos tenta aproveitar o fator casa para conquistar três pontos e aliviar a pressão neste início de Brasileirão.

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