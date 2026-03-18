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André Jardine conta com boa fase dos brasileiros para seguir na Concachampions

André Jardine conta com boa fase dos brasileiros para seguir na Concachampions
André Jardine conta com boa fase dos brasileiros para seguir na Concachampions -

Há quase três anos, a chegada de André Jardine ao América-MEX foi cercada de dúvidas. Vindo do modesto Atlético de San Luis, o treinador sofria questionamentos de parcela da torcida, que tinha dúvidas se o brasileiro teria a estatura necessária para suportar a enorme pressão do cargo mais cobiçado do futebol mexicano.

O tempo e os resultados, porém, colocaram o brasileiro no posto de técnico mais vitorioso da história do clube. Afinal, faturou um tricampeonato mexicano e seis títulos em pouco tempo. Na noite desta quarta-feira (18), diante do Philadelphia Union, pelas oitavas de final da Concachampions, prioridade do clube na temporada, Jardine conta com o protagonismo dos brasileiros para confirmar a classificação às quartas de final. No jogo de ida, vitória por 1 a 0, nos Estados Unidos, com gol de Raphael Veiga.

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“Sinto muito orgulho da minha trajetória, mas hoje vivemos um novo momento, com novos desafios e uma equipe que está se reestruturando. A vantagem é boa, ainda mais por atuarmos em casa, mas sabemos que a vaga segue em aberto e precisamos fazer um grande jogo para avançar”, afirma o treinador, que nesta temporada conta com três brasileiros no elenco: Dourado, Lima e Raphael Veiga.

Técnico está no América desde 2023

A trajetória de Jardine no América começou em junho de 2023, após o destaque no comando do Atlético de San Luis. Assim, em um período em que o clube vivia uma incomum seca de cinco anos sem títulos, a diretoria apostou no brasileiro e foi rapidamente recompensada.

“Eu sabia exatamente para onde estava indo. Sei da dificuldade que é conquistar títulos neste clube. É um feito importante para um treinador brasileiro que chega com muitos sonhos. Me sinto muito abraçado pela diretoria, pelos jogadores e pela torcida, que nunca deixou de me apoiar”, completa.

Aliás, na atual temporada, o América vive um momento de transição após um ciclo vitorioso no país, com saídas que abriram espaço para a chegada de novos nomes, entre eles o trio brasileiro. Ex-Internacional, o volante Dourado chegou no início da temporada e já havia trabalhado com Jardine na Seleção Olímpica e no próprio San Luis. Já Raphael Veiga e Lima desembarcaram há pouco mais de um mês e agora vivem bom momento.

Veiga, além de marcar o gol da vitória no jogo de ida, também balançou as redes no último domingo, no triunfo por 2 a 0 sobre o Mazatlán, pela Liga MX. Lima, por sua vez, fechou o placar na mesma partida e marcou seu primeiro gol pelo clube.

Dessa maneira, América e Philadelphia Union se enfrentam nesta quarta (18), às 22h (de Brasília), no Estádio Cidade dos Esportes, na Cidade do México. O vencedor do confronto terá pela frente outra equipe norte-americana: Inter Miami, de Lionel Messi, ou Nashville SC.

Números de André Jardine no América

78 vitórias
41 empates
31 derrotas
259 gols marcados
142 gols sofridos
61% de aproveitamento

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