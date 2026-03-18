André Jardine conta com boa fase dos brasileiros para seguir na Concachampions

Há quase três anos, a chegada de André Jardine ao América-MEX foi cercada de dúvidas. Vindo do modesto Atlético de San Luis, o treinador sofria questionamentos de parcela da torcida, que tinha dúvidas se o brasileiro teria a estatura necessária para suportar a enorme pressão do cargo mais cobiçado do futebol mexicano.

O tempo e os resultados, porém, colocaram o brasileiro no posto de técnico mais vitorioso da história do clube. Afinal, faturou um tricampeonato mexicano e seis títulos em pouco tempo. Na noite desta quarta-feira (18), diante do Philadelphia Union, pelas oitavas de final da Concachampions, prioridade do clube na temporada, Jardine conta com o protagonismo dos brasileiros para confirmar a classificação às quartas de final. No jogo de ida, vitória por 1 a 0, nos Estados Unidos, com gol de Raphael Veiga.

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“Sinto muito orgulho da minha trajetória, mas hoje vivemos um novo momento, com novos desafios e uma equipe que está se reestruturando. A vantagem é boa, ainda mais por atuarmos em casa, mas sabemos que a vaga segue em aberto e precisamos fazer um grande jogo para avançar”, afirma o treinador, que nesta temporada conta com três brasileiros no elenco: Dourado, Lima e Raphael Veiga.

Técnico está no América desde 2023

A trajetória de Jardine no América começou em junho de 2023, após o destaque no comando do Atlético de San Luis. Assim, em um período em que o clube vivia uma incomum seca de cinco anos sem títulos, a diretoria apostou no brasileiro e foi rapidamente recompensada.

“Eu sabia exatamente para onde estava indo. Sei da dificuldade que é conquistar títulos neste clube. É um feito importante para um treinador brasileiro que chega com muitos sonhos. Me sinto muito abraçado pela diretoria, pelos jogadores e pela torcida, que nunca deixou de me apoiar”, completa.

Aliás, na atual temporada, o América vive um momento de transição após um ciclo vitorioso no país, com saídas que abriram espaço para a chegada de novos nomes, entre eles o trio brasileiro. Ex-Internacional, o volante Dourado chegou no início da temporada e já havia trabalhado com Jardine na Seleção Olímpica e no próprio San Luis. Já Raphael Veiga e Lima desembarcaram há pouco mais de um mês e agora vivem bom momento.

Veiga, além de marcar o gol da vitória no jogo de ida, também balançou as redes no último domingo, no triunfo por 2 a 0 sobre o Mazatlán, pela Liga MX. Lima, por sua vez, fechou o placar na mesma partida e marcou seu primeiro gol pelo clube.

Dessa maneira, América e Philadelphia Union se enfrentam nesta quarta (18), às 22h (de Brasília), no Estádio Cidade dos Esportes, na Cidade do México. O vencedor do confronto terá pela frente outra equipe norte-americana: Inter Miami, de Lionel Messi, ou Nashville SC.

Números de André Jardine no América

78 vitórias

41 empates

31 derrotas

259 gols marcados

142 gols sofridos

61% de aproveitamento

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