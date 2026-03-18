Volante do Fluminense abre o jogo sobre forma física e eventual titularidade

Ainda em busca de espaço no Fluminense, o volante Alisson enfrenta o desafio de recuperar o ritmo de jogo para garantir a titularidade. Embora tenha chegado ao clube com expectativas, o atleta soma apenas 45 minutos em campo durante toda a temporada, marca registrada ainda no dia 11 de janeiro.
Essa baixa minutagem reflete o cenário que o jogador viveu antes da transferência. Alisson chegou ao Rio de Janeiro por empréstimo do São Paulo, mas o clube paulista o utilizou apenas na estreia do estadual.
Desde que vestiu a camisa tricolor, ele atuou somente por três minutos no confronto contra o Remo.
Diante da falta de sequência, o próprio volante reconhece a necessidade de evolução gradativa. Durante conversa com a imprensa, ele detalhou sua condição atual.
“Fisicamente, meu último jogo foi 45 minutos na estreia no Paulista. Depois, só vinha treinando. Chego aqui e já na minha segunda semana tive o privilégio de fazer a estreia contra o Remo. É isso, pouco a pouco venho me adaptando aos treinos e retomando a forma física. O grupo aqui é de caráter enorme e queremos fazer de tudo para que conquistemos grandes coisas também”, contou.
Fluminense encara clássico
Apesar do pouco tempo de jogo, a comissão técnica relacionou o volante para o clássico contra o Vasco. Mesmo que comece a partida no banco de reservas, a tendência indica que Alisson receberá uma oportunidade maior ao longo do duelo.
Neste cenário, o Fluminense encara o Cruzmaltino nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor ocupa a 3ª colocação na tabela, com 13 pontos conquistados.
