Lyon x Celta de Vigo: onde assistir, escalações e arbitragem

Lyon e Celta de Vigo se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 14h45 (de Brasília), no OL Stadium, na França, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa 2025/26. Na partida de ida, mesmo com um jogador a mais, o time espanhol não conseguiu sustentar a vantagem e acabou cedendo o empate após gol do brasileiro Endrick, recentemente convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira. Quem vencer garante a vaga. Em caso de empate novamente, a decisão vai para os pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

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Como chega o Lyon

O Lyon chega pressionado. A equipe francesa não vive um bom momento e acumula seis jogos sem vencer, buscando agora uma reação diante da torcida. Mesmo assim, Endrick vive grande fase e é a esperança de gols da equipe para avançar às quartas de final.

Porém, para o confronto, o técnico Paulo Fonseca precisa lidar com alguns desfalques no elenco. Isto porque Moreira, Fofana, Himbert, Kluivert, Maitland-Niles, Nuamah e Sulc, lesionados, são baixas confirmadas para esta quinta-feira.

Como chega o Celta de Vigo

Por outro lado, o Celta de Vigo também não atravessa sua melhor fase, com três partidas sem vitória, mas mantém a confiança em uma possível classificação fora de casa.

Além disso, o time espanhol, comandado por Claudio Giráldez, também terá ausências importantes. O artilheiro Borja Iglesias está suspenso após expulsão no jogo de ida, enquanto Mingueza cumpre suspensão por acúmulo de cartões.

Lyon. pic.twitter.com/pgJKf9da1W — Celta (@RCCelta) March 18, 2026

LYON X CELTA DE VIGO

Oitavas de final da Liga Europa 2025/26 — Jogo da volta

Data e horário: quinta-feira, 19/03/2026, às 14h45 (de Brasília).

Local: OL Stadium, em Lyon.

LYON: Greif; Hateboer, Mata, Niakhaté e Abner (Tagliafico); Morton, Tessmann e Tolisso; Karabeck, Yaremchuk e Endrick. Técnico: Paulo Fonseca.

CELTA DE VIGO: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt e Marcos Alonso; Rueda, Vecino, Moriba, Swedberg e Mingueza; Aspas e Jutglà. Técnico: Claudio Giráldez.

Árbitro: Irfan Peljto (Bósnia).

Auxiliares: Senad Ibrišimbegović (Bósnia) e Davor Beljo (Bósnia).

VAR: Andrew Dallas (Escócia).

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