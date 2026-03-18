Flamengo x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

Com expectativa de um Maracanã lotado, Flamengo e Remo duelam nesta quinta-feira (19/3), a partir das 20h (de Brasília), quando há a sequência da sétima rodada do Brasileirão. Em quinto lugar, o Fla pode pular à vice-liderança em caso de vitória, enquanto o Remo visa deixar a zona de rebaixamento. O jogo também pode marcar, aliás, marcas históricas de Pedro.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-per-view.

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Como chega o Flamengo

Após um início turbulento de temporada, o Flamengo parece reencontrar seu caminho. Afinal, vem de três vitórias consecutivas no Brasileirão, subindo bem na tabela para tentar renovar seu título de 2025. Além disso, o time ainda não levou gol sob o comando de Leonardo Jardim, conquistando o Carioca sobre o Fluminense (nos pênaltis) e vencendo duas pelo Brasileirão (Cruzeiro e Botafogo, por 2 a 0 e 3 a 0, respectivamente).

Dessa forma, a torcida promete lotar o Maracanã, com mais de 50 mil ingressos vendidos. Além disso, a noite pode ser especial para Pedro. O atacante, com 160 gols, está a um de Gabigol na artilharia histórica do Flamengo, podendo assumir a sexta posição. Também pode ultrapassar Doval e virar o quarto maior artilheiro da história do Maracanã, atrás apenas de Zico, Roberto Dinamite e Romário.

Para este jogo, a tendência é que Leonardo Jardim volte a contar com Nicolás De la Cruz, poupado contra o Botafogo por conta do gramado sintético. Bruno Henrique, recuperando-se de pubalgia, segue fora. Em quinto, com dez pontos, o Flamengo pode chegar à segunda posição caso vença a partida, reduzindo a distância para o líder São Paulo para três pontos.

Como chega o Remo

O Remo deu mostras de que sonharia com algo positivo ao começar o Brasileirão sem perder nas três primeiras rodadas – em jogos complicados, aliás. Segurou Mirassol (2 a 2), Atlético-MG (3 a 3) e Inter (1 a 1). No entanto, perdeu a final do Paraense para o arquirrival Paysandu, o que ocasionou a queda do antigo técnico Juan Carlos Osório.

Assim, contratou Léo Condé para seu lugar, com o ex-comandante do Ceará perdendo seus dois primeiros compromissos. Foram reveses para Fluminense (2 a 0) e Coritiba (1 a 0), com o time surgindo na 18ª colocação, com três pontos. Para o confronto contra o Flamengo, não pode contar com o lateral-direito João Lucas, suspenso. Marcelinho entra em seu lugar.

FLAMENGO x REMO

Brasileirão 2026 – 7ª rodada

Data e horário: 19/3/2026 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, de Arrascaeta e Lucas Paquetá; Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Sávio; Picco, Zé Ricardo, Yago Pikachu, Patrick e Alef Manga; Vitor Bueno. Técnico: Léo Condé.

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Onde assistir: Premiere





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