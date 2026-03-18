Grêmio x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio recebe o Vitória nesta quinta-feira (19), em Porto Alegre, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena, em mais um compromisso importante para as duas equipes. Além disso, o confronto coloca frente a frente times que buscam crescer na competição. O Grêmio tenta se aproximar do G6, enquanto o Vitória quer manter a boa sequência e subir na tabela.

Onde assistir

A transmissão da partida será realizada pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Grêmio

O time comandado por Luís Castro chega após dois empates consecutivos, ambos por 1 a 1, contra RB Bragantino e Chapecoense, o que freou uma possível ascensão na tabela. Ainda assim, a equipe tricolor tem oito pontos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Dessa maneira, soma oito pontos e ocupa a sétima posição.

Por outro lado, o treinador português terá problemas para escalar o time. O zagueiro Gustavo Martins e o volante Arthur seguem fora por lesão muscular. Além disso, o volante paraguaio Mathías Villasanti continua em recuperação de um problema no joelho e não estará em campo diante do seu torcedor. Por outro lado, Marlon volta de uma virose contraída.

Como chega o Vitória

Enquanto isso, o Vitória chega motivado após vencer o Atlético na última rodada. O resultado colocou a equipe na 11ª posição, com sete pontos, além de ainda ter uma partida a menos na competição, sendo o jogo desta quarta (18) o seu sexto. O Rubro-Negro baiano, em cinco jogos, vem de duas vitórias, um empate e duas derrotas.

No entanto, o técnico Jair Ventura também enfrenta dificuldades para montar o time. Três atletas não foram a Porto Alegre, sendo eles, o atacante Marinho, que está fora por lesão na coxa. Juntando-se, portanto, a outros nomes no departamento médico, como Claudinho e Alexandre Fintelman.

GRÊMIO x VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Data e horário: 19/03/2026, ás 19h (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Weverton; Pavón, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Edenílson, Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Fabri e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Onde assistir: SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view)

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