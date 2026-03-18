Diretoria do Vasco descarta multar Barros por expulsão contra o Cruzeiro

A direção do Vasco cogitou punir o volante Cauan Barros pela expulsão no empate em 3 a 3, fora de casa, com o Cruzeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a alta cúpula do clube preferiu manter em uma conversa entre as partes. Assim, o diretor de futebol Admar Lopes pediu que o camisa 88 passasse a ter mais atenção com o comportamento que ele apresenta em campo. Especialmente com o intuito de impedir que ele volte a deixar o time com um jogador a menos.

Em seguida ao seu segundo período de empréstimo, dessa vez pelo América Mineiro, Barros teve um retorno impactante e rapidamente se tornou titular da equipe. Por sinal, ele foi um dos principais responsáveis pela melhora defensiva no segundo semestre do ano passado. O volante, inclusive, foi autor de um dos gols da ampla vitória sobre o Internacional, na edição passada do Campeonato Brasileiro.

Período goleador pelo Vasco e reviravolta

Na atual temporada, os gols do meio-campista se multiplicaram, mas as performances irregulares também. Isso porque ele marcou três gols até o momento, todos eles durante a trajetória no Campeonato Brasileiro. Um deles na derrota para o Santos, na Vila Belmiro, e dois contra a Raposa, que garantiu o empate no Mineirão.

Em contrapartida, a expulsão correu risco de prejudicar o Cruz-Maltino e causar até um resultado negativo. Anteriormente, nos primeiros momentos, que marcaram o retorno de Renato Gaúcho ao comando, Barros foi protagonista. Afinal, o comandante preferiu preservá-lo depois de dois erros cruciais.

No caso, ele foi autor de dois pênaltis no jogo de ida das semifinais do Carioca contra o Fluminense. Assim, ele passou a ser alvo de ameaças e críticas na internet pelas falhas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.