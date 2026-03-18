Flamengo convoca torcida para ação contra o racismo

O Flamengo realizará nesta quinta-feira (19/3), pouco antes de a bola rolar para o jogo contra o Remo, no Maracanã, uma ação contra o racismo. E, através de seus canais oficiais, convocou a torcida para participar do ato antes da partida, prevista para as 20h (de Brasília).

A mobilização se dá para celebrar o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, no dia 21 de março. Dessa forma, o convite, feito em vídeo com a participação de Zico, é para que, às 19h58, todos os presentes se levantem e reproduzam o gesto adotado pela Fifa para casos de racismo nas partidas, com as mãos espalmadas e braços cruzados na altura do peito.

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O convite se estende até para os torcedores que não estiverem presentes no Maracanã. Afinal, quem não estiver no estádio poderá participar através da #nacaocontraoracismo nas redes sociais. Vale lembrar, por fim, que o Flamengo integra o programa “Futebol Pelos ODS’s”, que reúne iniciativas globais, entre elas o combate ao racismo.

Confira o vídeo publicado pelo Flamengo

Quando o Rei Zico convoca, a Nação atende.

Nossa luta antirracista é compromisso. No jogo contra o Remo, daremos nosso recado ao mundo.

Participe no Maraca ou nas redes usando #NacaoContraRacismo.

Somos uma Nação que luta pela igualdade racial! pic.twitter.com/Jxqu7W2DZS — Flamengo (@Flamengo) March 18, 2026

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