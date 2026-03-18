Botafogo desembarca em São Paulo horas antes de enfrentar o Palmeiras

O Botafogo, enfim, desembarcou em São Paulo para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação chegou em Guarulhos somente às 13h25 do dia da partida. Em seguida, entrou no hotel às 14h10.

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O planejamento proposto pelo Alvinegro previa a chegada a São Paulo na noite da última terça (17). Contudo, o avião que seria utilizado pelos jogadores e comissão técnica apresentou falhas técnicas ainda no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e não pôde ser usado.

O plantel chegou a São Paulo e foi diretamente para o almoço. O cronograma mais apertado por conta dos problemas na aeronave não impedirá que o técnico Martin Anselmi faça a exibição de vídeos sobre o adversário, além de os jogadores terem um período de descanso no hotel. Aliás, o elenco poderá acompanhar ainda a preleção antes de se dirigir ao Allianz Parque, local da partida.

Anselmi e mais dois fora de Palmeiras x Botafogo

O treinador não poderá comandar os jogadores na beira do campo. Afinal, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo e cumpre suspensão. Entretanto, ele indicou que Raul deve começar jogando, com Léo Linck como opção no banco.

Além de Anselmi, o Botafogo não contará também com o zagueiro Barboza, expulso diante do Rubro-Negro, e o volante Allan, que recebeu o terceiro amarelo. Por outro lado, Marçal e Santi Rodríguez voltam a ficar à disposição para o jogo contra o Palmeiras.

Após o duelo desta quarta-feira, o Glorioso permanecerá em São Paulo e fará dois treinos no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Após os trabalhos de sexta, a delegação viajará para Bragança Paulista, cerca de 80 km de distância da capital, para enfrentar o Bragantino, às 16h (de Brasília) de sábado.

O Botafogo não vive bom momento na temporada e ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos. No entanto, a equipe tem apenas quatro jogos na competição.

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