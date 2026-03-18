Barcelona atropela o Newcastle com show de Raphinha e avança na Champions

Em mais uma noite mágica de Champions no Camp Nou, o Barcelona não tomou conhecimento do Newcastle e goleou por 7 a 2 nesta quarta-feira (18), no jogo de volta das oitavas de final. Raphinha foi o grande nome da partida, com dois gols e duas assistências. Lewandowski também brilhou ao marcar duas vezes, enquanto Lamine Yamal, de pênalti, além de Bernal e Fermín López, completaram o placar. Do lado inglês, Elanga foi o único a se destacar, com dois gols ainda no primeiro tempo.

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Em mais uma noite iluminada de Raphinha, o brasileiro chegou ao 19º gol na temporada e o terceiro nesta edição da Champions. Além disso, a grande fase do atacante foi confirmada pela convocação do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia, na Data Fifa de março.

Dessa maneira, o Barcelona agora espera o vencedor de Atlético de Madrid x Tottenham para saber quem será o adversário nas quartas de final da Champions. Os primeiros duelos estão marcados para o dia 7 de abril.

Barcelona x Newcastle

Em um primeiro tempo eletrizante, o Barcelona levou a vantagem para o intervalo. A equipe catalã saiu na frente logo aos seis minutos, quando Raphinha tabelou com Fermín López e abriu o placar. A resposta inglesa veio rápido. Aos 14, Elanga apareceu livre na área e tocou na saída de Joan García para empatar. Pouco depois, aos 18, Marc Bernal recolocou o Barça em vantagem. O jogo seguiu aberto, e o Newcastle voltou a igualar aos 27, novamente com Elanga. Já nos acréscimos, Lamine Yamal converteu pênalti e fez o terceiro do Barcelona.

Na segunda etapa, no entanto, o Barça foi avassalador. Logo aos cinco minutos, Raphinha deu linda assistência para Fermín López ampliar. Aos 10, o brasileiro cobrou escanteio na medida para Lewandowski anotar o quinto do Barcelona no jogo. O time inglês sentiu o golpe e virou uma presa fácil. Assim, o centroavante polonês anotou mais um, após assistência de Lamine Yamal, aos 15 minutos. Nem mesmo as alterações do técnico Eddie Howe surtiram efeito para fechar o time e Raphinha aproveitou um erro na saída de bola para anotar o segundo dele, e o sétimo do Barça.

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