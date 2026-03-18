Botafogo é condenado pela Fifa por dívida em contratação de Artur

O Botafogo voltou a sofrer punição da Fifa por conta de dívidas contraídas em contratações de jogadores. Após levar um transfer ban pelo não pagamento pelo meia Thiago Almada no início de 2026, o Glorioso agora terá que pagar parcelas atrasadas ao Zenit, da Rússia, pelo atacante Artur.

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O débito com o clube russo chega a 5,7 milhões de euros (R$ 34,1 milhões), por conta no atraso no pagamento de três parcelas de 1,9 milhão cada (R$ 11,4 milhões), de acordo com o “Uol”. O Botafogo afirmou que recorrerá da decisão.

Assim, a Fifa definiu um prazo para o Alvinegro quitar a dívida. Normalmente é de 45 dias. Caso não pague aos russos, o clube sofrerá um novo transfer ban e ficará proibido de inscrever jogadores na próxima janela de transferências.

Em janeiro do ano passado, o Botafogo pagou 10 milhões de euros (R$ 62 milhões no câmbio da época) por 80% dos direitos econômicos de Artur junto ao Zenit. A negociação ocorreu junto com a transferência de Luiz Henrique ao clube russo.

Dessa maneira, Artur chegou para substituir o próprio Luiz Henrique, um dos principais nomes nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores em 2024. Até o momento, Artur disputou 59 jogos, com dez gols e cinco assistências.

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