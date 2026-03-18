Conexão! Renato Gaúcho terá pela frente adversários bem conhecidos; entenda

Os próximos compromissos do Vasco terão relevância especial para Renato Gaúcho. Afinal, os adversários consecutivos serão Fluminense e Grêmio, respectivamente, clubes com os quais o treinador tem grande identificação. Inclusive, por ambos o profissional teve os trabalhos mais extensos da sua carreira e conquistou os principais títulos da sua história.

Inicialmente, o clube de São Januário encara o clássico com o Fluminense, no Maracanã, nesta quarta-feira (18). Por sinal, foi a última equipe que o comandante trabalhou antes de assumir o Cruz-Maltino. Também é o clube que mais soma passagens, com sete.

História de Renato Gaúcho pelo Fluminense

Outro contexto, que aumenta o grau de importância da história de Renato Gaúcho no Tricolor das Laranjeiras, é o fato dele ser dono da quarta passagem mais duradoura de um treinador desde que se adotou os pontos corridos como modelo do Campeonato Brasileiro. Em sua trajetória mais extensa, foram 16 meses entre 2007 e 2008, com a conquista da Copa do Brasil no primeiro ano e o vice-campeonato da Libertadores no ano seguinte. Entre os profissionais que ficaram por mais tempo no cargo, somente estiveram Fernando Diniz entre 2022 e 2024, com 784 dias, e Abel Braga, que permaneceu na função em duas ocasiões entre 2011 e 2012, além de 2016 e 2018.

Em seu último trabalho pelo Fluminense, o comandante retornou no começo de abril do ano passado e seguiu até setembro. Com a sua condução, o Fluminense atingiu as semifinais do Mundial de Clubes e carimbou a vaga na mesma fase da Copa do Brasil. No momento em que pediu demissão, o time se encontrava em oitavo lugar no Brasileirão.

Trajetória pelo Grêmio

Com relação a sua história pelo Grêmio, ele já era considerado o maior jogador que vestiu a camisa do Imortal. Posteriormente, ele ampliou a sua relação ao virar treinador que mais comandou a equipe na história, com 542 jogos em quatro períodos. Com o Tricolor gaúcho, o Renato soma os títulos da Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana, cinco campeonatos estaduais e duas Recopas gaúchas.

A terceira e penúltima passagem do treinador pelo time gaúcho foi a mais extensa de um treinador a partir de 2003. Com isso, foram pouco mais de quatro anos e meio de trabalho, com 326 jogos e sete troféus na trejetória, entre elas a Copa do Brasil de 2016 e a Libertadores do ano seguinte.

Vasco e Grêmio medem forças pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário, no próximo domingo.

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