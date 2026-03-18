Comissão da Seleção recebe orientações da Comissão de Arbitragem da CBF

A comissão técnica da Seleção Brasileira recebeu nesta quarta-feira (18/3) orientações da Comissão de Arbitragem da CBF sobre mudanças recentes de regras estabelecidas pela Fifa. Foi em encontro na sede da entidade, no Rio de Janeiro, que contou com a presença do técnico Carlo Ancelotti e sua equipe.

Na exposição feita pelo presidente da Comissão de Arbitragem, Rodrigo Cintra, houve explicações sobre regras que passaram a vigorar no futebol mundial a partir de 2025. Assim, o coordenador geral de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, falou sobre as mudanças e a importância da reunião para os planos visando a Copa do Mundo de 2026.

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“As mudanças implementadas pela International Board e a Fifa terão impacto significativo na dinâmica dos jogos. Isso precisa ser muito bem compreendido por todos nós do corpo técnico e pelos atletas. Mostra também o trabalho que estamos fazendo para ter a melhor preparação possível visando à Copa do Mundo”, disse ao site oficial da CBF.

As novidades para a Copa

No Mundial dos EUA, Canadá e México, a arbitragem adotará algumas novidades. Para começar, as substituições terão tempo limitado: o jogador substituído precisará sair em até 10 segundos. Caso ultrapasse esse prazo, o suplente só poderá entrar depois de um minuto de jogo, deixando a equipe temporariamente com um a menos.

Outra mudança determina que laterais e tiros de meta devem ocorrer em até cinco segundos após o início da contagem do árbitro. Se a equipe não respeitar esse limite, perderá a posse de bola. Nesse caso, o adversário cobrará o lateral ou receberá um escanteio quando a infração ocorrer em um tiro de meta.





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