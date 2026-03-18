Atlético segura vantagem, elimina o Tottenham e encara o Barcelona nas quartas da Champions

Teremos um clássico espanhol nas quartas de final da Champions 2025/26. Mesmo derrotado por 3 a 2 pelo Tottenham, nesta quarta-feira (18), em Londres, o Atlético de Madrid garantiu a classificação e vai enfrentar o Barcelona na próxima fase. Julián Álvarez e Dávid Hancko marcaram para os espanhóis, enquanto Kolo Muani e Xavi Simons, duas vezes, fizeram os gols dos ingleses.

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No jogo de ida, disputado na Espanha, o Atlético construiu a vantagem ao vencer por 5 a 2, em uma partida marcada por falhas do goleiro Kinsky, substituído ainda no primeiro tempo. Com isso, a equipe avançou com 7 a 5 no placar agregado.

Nas quartas de final, o primeiro duelo será no Camp Nou, em Barcelona. Já o confronto decisivo acontece no Metropolitano, uma vez que o Atlético teve melhor campanha na classificação geral.

Tottenham x Atlético de Madrid

Com a necessidade da vitória, o Tottenham começou pressionando, mas a primeira grande chance foi do Atlético de Madrid, que chegou a marcar com Lookman, em lance anulado por impedimento. Depois do susto, o time inglês cresceu na partida e passou a levar perigo até abrir o placar aos 29 minutos, quando Kolo Muani aproveitou cruzamento de Mathys Tel para fazer 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Atlético esfriou o clima em Londres logo cedo. Com apenas dois minutos, Julián Álvarez deixou tudo igual. O Tottenham respondeu rápido e voltou a ficar à frente aos sete, com gol de Xavi Simons. Mesmo mantendo a pressão em busca do terceiro, os ingleses viram os Colchoneros reagirem e empatarem aos 30, com Dávid Hancko. Já na reta final, o Tottenham ainda reacendeu a esperança da torcida. Xavi Simons marcou mais uma vez, agora de pênalti, e garantiu a vitória por 3 a 2.

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