Salah é ovacionado, Liverpool goleia Galatasaray e avança na Champions

O Anfield viveu mais uma noite mágica de Champions League. Nesta quarta-feira (18/3), o Liverpool conseguiu a virada para cima do Galatasaray (TUR) após ter perdido por 1 a 0 na Turquia. Desta vez, jogando diante de sua torcida, viu Salah se redimir de pênalti perdido de cavadinha e goleou por 4 a 0, garantindo vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Além do craque egípcio – que saiu ovacionado, aliás -, Szoboszlai, Ekitiké e Gravenberch também marcaram no show na terra dos Beatles, sendo três gols na etapa final. Sonhando com o sétimo título, agora o Liverpool pega ninguém menos que o PSG, entre os dias 7/8 e 14/15 de abril. O bravo Galatasaray, que deixara a Juventus pelo caminho, dá adeus após bela campanha.

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Salah vilão?

Precisando do resultado após empatar em casa em 1 a 1 com o Tottenham – com direito a vaias para Salah -, o Liverpool partiu para cima, encurralando o Galatasaray desde o apito inicial. Mas, apesar da pressão, o primeiro gol só saiu aos 25′. Em cobrança ensaiada de escanteio, Mac Allister bateu rasteiro para a meia-lua, onde Szoboszlai pegou de primeira, de esquerda, marcando um golaço e botando fogo no Anfield.

O time turco não oferecia resistência ao Liverpool, e ainda viu Osimhen, seu principal jogador, sofrer problema no braço direito. Ele ficou em campo no sacrifício, mas saiu no intervalo para a entrada de Sané. No último lance, Szoboszlai sofreu pênalti de Jackobs e permitiu Salah – vivendo má fase – cobrar. O egípcio, no entanto, tentou cavadinha e parou no goleiro Çakir, ampliando o clima de tensão.

Salah herói!

Mas o segundo tempo veio para confirmar a superioridade do Liverpool e a redenção de Salah. Em apenas dez minutos, aliás, a equipe de Arne Slot marcou três vezes, ainda que só dois tenham valido. Primeiro, o próprio Salah deu linda assistência para Ekitiké, aos 6′. Aos 8′, foi a vez de Gravenberch pegar a sobra da entrada da área e mandar no cantinho. Singo, aos 10′, até marcou contra, mas o gol não valeu por impedimento de Frimpong.

A cereja do bolo veio aos 17′, num gol bem ao estilo Salah. Ele pegou pela ponta direita após passe de Wirtz, cortou para dentro e bateu de esquerda no ângulo de Çakir. Golaço e Anfield em paz. Ao pedir para sair, aos 28′, ouviu uma ovação de pé do estádio inteiro, que tornou a celebrar ao apito final.

Próximos passos de Liverpool e Galatasaray

O Liverpool ainda volta a campo antes da parada para a Data Fifa. No sábado (21/3), visita o Brighton, pela 31ª rodada da Premier League, onde aparece na modesta quinta colocação. Na volta dos jogos de seleções – dia 4 de abril -, encara ninguém menos que o Manchester City, pela FA Cup.

O Galatasaray, por outro lado, só retorna aos gramados em abril. Será quando visita o Trabzonspor, no dia 5, pela 28ª rodada da Liga Turca. Por lá, a equipe de Osimhen e companhia é o líder, com 64 pontos – quatro a mais que o Fenerbahce e o próprio Trabzonspor (terceiro).

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