Bayern volta a golear a Atalanta e enfrenta o Real Madrid na Champions

O Bayern de Munique não tomou conhecimento da Atalanta nesta quarta-feira (18) e voltou a vencer, desta vez por 4 a 1, na Allianz Arena. A equipe bávara dominou todo o jogo e construiu o placar com enorme tranquilidade, muito também pela vantagem adquirida na ida, quando goleou por 6 a 1, em Bérgamo. Assim, garante classificação às quartas de final da Champions League com 10 a 2 no agregado. Kane anotou dois gols e chegou a dez na competição. Karl e Luis Díaz fecharam a conta para os bávaros. Samardzic descontou.

Agora, a equipe alemã terá pela frente o multicampeão Real Madrid, que eliminou o Manchester City com duas vitórias e placar agregado de 5 a 1. Os jogos de ida das quartas estão previstos para 7 e 8 de abril, enquanto a volta para 14 e 15.

O Bayern iniciou o jogo com uma enorme vantagem e atuando na Allianz Arena. O técnico Vincent Kompany nem precisou de Kimmich e Olise, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. E nem Manuel Neuer, lesionado. Por sorte, o reserva Urbig recuperou-se de concussão e foi a campo.

Bayern domina os 90 minutos

Desde o apito inicial os bávaros mantiveram a posse de bola, sem dar muitas chances à equipe italiana. Aos poucos, foram criando algumas oportunidades de gol. A primeira saiu com Luis Díaz, que bateu por cima após falha da zaga. No minuto seguinte, Guerrero fez boa jogada e parou em Sportiello. Em seguida, o goleiro apareceria novamente em finalização de Bischof.

A pressão surtiu efeito na metade do primeiro tempo. Em lance na área, Kane finalizou e a bola pegou no braço de Scalvini. O VAR chamou o árbitro, que confirmou o pênalti. Na cobrança, o artilheiro fez a tradicional paradinha e acabou perdendo, mas Sportiello se adiantou. Assim, o juiz mandou voltar e, dessa vez, o camisa 9 deslocou o goleiro para fazer 1 a 0. A Atalanta teve a sua melhor chance no fim da etapa, quando Pasalic parou em grande defesa de Urbig.

A segunda etapa seguiu com domínio alemão na Baviera. Scamacca até tentou deixar tudo igual, mas Urbig fez defesa tranquila. Mas quem tinha o total controle das ações era o Bayern. Aos nove minutos, Harry Kane fez grande jogada dentro da área, passou pelos marcadores com facilidade e bateu no ângulo para fazer um golaço.

Equipe de Bérgamo atordoada após segundo gol

A Atalanta não tinha nem entendido o que ocorreu na linda finalização do camisa 9 quando o jovem Ofli roubou a bola no lado esquerdo do ataque e tocou para Kane, que deixou para Luis Díaz. O colombiano só tocou para Karl bater de chapa para fazer o terceiro.

Os alemães fizeram o time italiano cair em sua armadilha. Entregou a bola para o adversário em um curto período de tempo, o suficiente para a equipe visitante ir para o ataque. Com forte marcação, os bávaros roubaram a bola na defesa e tocaram para Karl, que deu um lançamento preciso para Luis Díaz. O colombiano passou na corrida por Koussounou e tocou de cavadinha por cima de Sportiello para marcar um lindo gol. Apesar de aplicar mais uma goleada, a equipe não tirou o pé e seguiu perdendo algumas boas oportunidades. Mas deu tempo para o técnico Vincent Kompany tirar Kane, poupando o inglês para a sequência da temporada. Aos 40, a Atalanta diminuiu com Samardzic em cobrança de escanteio, dando números finais à partida.

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