Presidente do Palmeiras, Leila Pereira não presta depoimento na CPI do INSS; entenda

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não precisou contribuir com o seu depoimento na CPI do INSS, nesta quarta-feira (18). Isso porque Gilmar Mendes, ministro do STF, permitiu que a mandatária não comparecesse à sessão. A CPI do INSS concordou em convocá-la para prestar depoimento perante o comitê.

A intenção não era Leila colaborar por ser uma suspeita e, sim, como testemunha. Inclusive, a sua intimação ocorreu por ser proprietária da Crefisa. Deste modo, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) e relator do comitê foi o responsável por entregar o requerimento da convocação da mandatária do Alviverde.

O deputado Sidney Leite (PSD-AM) também colaborou em destacar a proposta com outra solicitação. Além disso, importante ressaltar que ainda não há definição de uma data para a realização do depoimento.

Leila Pereira é proprietária de uma das principais instituições financeiras do país. A propósito, uma das especialidades da Crefisa é conduzir negociações de empréstimos consignados com aposentados. A intimação dos deputados, aliás, pretende que ela esclareça como funciona a política comercial da empresa.

Presidente do Palmeiras teria que expor procedimentos da Crefisa

Outro ponto de interesse eram detalhes da conexão da instituição financeira com entidades sob investigação do comitê por efetuar descontos automáticos em aposentados. O plano, o qual é objeto de investigação pela CPI, é suspeito de prejudicar milhões de pessoas que contêm vínculos com o INSS.

De acordo com os relatos, os descontos ocorriam espontaneamente por meio de mensalidades. No caso, oriundos de cobranças de associações ou serviços econômicos. A propósito, em ambas as situações sem a aprovação dos aposentados.

A votação para concretizar a intimação para Leila Pereira prestar seu depoimento ocorreu no começo de dezembro. Entretanto, na oportunidade, a presidente do Palmeiras e outros banqueiros acabaram sendo ausências. Em nova sessão da CPI, em fevereiro, houve algumas sugestões de solicitações tanto de testemunhas como suspeitos, com a inclusão da proprietária da Crefisa.

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