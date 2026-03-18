Chapecoense x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians vai até Santa Catarina para encarar a Chapecoense nesta quinta-feira (19/3), às 21h30, na Arena Condá, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão do Oeste não atravessa um bom momento e amarga um jejum de quatro jogos, estacionado na 12° colocação, com seis pontos. Já o Timão também não sabe o que é vencer há cinco jogos, somando o torneio nacional e o Paulistão. Por conta disso, caiu para a oitava posição, com oito pontos e viu a pressão em cima de Dorival aumentar.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Amazon Prime Video.

Como chega a Chapecoense

O Verdão do Oeste vem fazendo uma campanha equilibrada no Brasileirão, mas ainda não engrenou. Afinal, em cinco rodadas, a equipe soma uma vitória, uma derrota e três empates. Contudo, não vence há quatro partidas na competição, além de perder a final do Estadual para o Barra, em plena Arena Condá.

Para esta partida, a Chapecoense chega com baixas importantes no elenco, principalmente por questões físicas. Estão fora nomes como Marcos Vinícius, Robert, Mancha, Bruno Matias e Maurício Garcez, todos entregues ao departamento médico. Além disso, o meia Jean Carlos e o atacante Marcinho disputam posição com Giovanni Augusto e Ítalo por um lugar no sistema ofensivo.

Como chega o Corinthians

Já o Timão também vem de uma sequência negativa. Afinal, somando Paulistão e Campeonato Brasileiro, o Corinthians não vence há cinco jogos. Neste período soma-se a eliminação no Estadual para o Novorizontino e a derrota para o Coritiba, em Itaquera. A situação aumentou a pressão em Dorival, mesmo com o técnico recebendo o respaldo da diretoria.

Para esta partida, o treinador terá de volta Yuri Alberto. Afinal, ele está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e pode, inclusive, figurar entre os titulares no embate. Em contrapartida, nomes como o zagueiro Gabriel Paulista, o volante André Carrillo e o atacante Memphis Depay ficaram em São Paulo e desfalcam o Corinthians. Já os laterais Matheuzinho e Matheus Bidu, além do volante Raniele, estão pendurados com dois cartões amarelos e ligam o alerta.

CHAPECOENSE X CORINTHIANS

Brasileirão 2026 – 7ª rodada

Data e horário: 19/3/2026 (quinta-feira), às 21h30(de Brasília)

Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

CHAPECOENSE: Léo Vieira; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; Higor Meritão, João Vitor, Rafael Carvalheira e Jean Carlos; Marcinho e Bolasie. Técnico: Gilmar dal Pozzo.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Matheus Pereira); Vitinho e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

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