Em má fase, PH e Piton seguem se destacando em assistências

Uma das principais metas da nova comissão técnica no Vasco é fazer os laterais Lucas Piton e Paulo Henrique voltarem à melhor forma. Isso porque eles apresentam impactantes capacidades para contribuir em gols desde a temporada passada.

Afinal, mesmo com o momento ruim que vivem desde o segundo semestre de 2025, eles seguem como os laterais com mais assistências no Campeonato Brasileiro. Deste modo, de acordo com o projeto de estatísticas “R10 Score”, Paulo Henrique acumula nove passes para gols. Já Lucas Piton detém sete.

Os dois fazem parte de uma seleta lista de jogadores considerados titulares que não apresentam boas performances desde o período em que a comissão técnica de Fernando Diniz ainda comandava o grupo. Inclusive, o mau momento se estabeleceu a partir da sequência de resultados negativos na reta final da edição passada do Campeonato Brasileiro. Especialmente nas sete derrotas que ocorreram nas últimas oito rodadas do torneio e o vice-campeonato da Copa do Brasil.

Momentos negativos pelo Vasco

Consequentemente, os resultados e performances coletivos insatisfatórios provocaram um baque nesses jogadores e também em uma perda de confiança. Com isso, houve uma ampliação do declínio dos rendimentos individuais. Desta forma, como esses atletas são peças-chave para o funcionamento do Cruz-Maltino, recuperá-los torna-se crucial para Renato Gaúcho.

No contexto envolvendo Paulo Henrique, o enredo ganhou forma depois de atingir o auge de sua passagem pelo Gigante da Colina, com direito à convocação para a Seleção Brasileira em setembro do ano passado. Após essas situações, tanto o camisa 96 e Lucas Piton acumularam falhas individuais importantes, que se estenderam até o início desta temporada.

Em 2026, o lateral-esquerdo falhou em duelos principalmente do Campeonato Carioca. Já o lateral-direito teve participação em erros que causaram os gols da derrota para o Santos, pelo Brasileirão.





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