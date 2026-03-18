Saiba o motivo de Depay desfalcar o Corinthians contra a Chapecoense

Nesta quinta-feira, o Corinthians terá um desafio bastante complicado pelo Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 7ª rodada da competição, o Timão visita a Chapecoense na Arena Condá, às 21h30, e não terá a presença de um dos seus principais jogadores.

Memphis Depay, craque e referência técnica do time dentro de campo, não foi relacionado e sequer viajou com a delegação para Santa Catarina nesta quarta. O camisa 10 do Timão, que marcou o gol do time contra o Santos, portanto, será desfalque contra o Verdão do Oeste.

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São dois os motivos que levam a ausência de Memphis Depay para a partida desta quinta: o principal é a sequência de partidas de Memphis, uma vez que Memphis vai se apresentar à seleção da Holanda em breve, na próxima data Fifa. O outro motivo é o gramado sintético da Arena Condá. O campo de jogo da Chapecoense é visto como um possível agravante para lesões e por isso, há uma preocupação sobre a questão física do camisa 10.

Além de Memphis…

Outro jogador importante que sequer viajou para a partida desta quinta-feira é Gabriel Paulista. Um dos principais reforços do Timão para a temporada, o zagueiro também foi poupado da viagem, portanto, também é desfalque, mas por precaução.

Além da questão de controle de carga, portanto, Gabriel Paulista foi preservado por Dorival Junior. A ideia da comissão técnica é deixar o zagueiro 100% fisicamente para o jogo diante do Flamengo, no próximo domingo, pelo Brasileirão.

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