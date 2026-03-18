Cruzeiro fecha valor de multa com Al-Rayyan e fica mais perto de Artur Jorge

O Cruzeiro está ainda mais perto de contratar o técnico Artur Jorge. O clube celeste avançou por um acordo com o Al-Rayyan, do Catar, para a redução da multa rescisória do treinador. Diante disso, a Raposa alinhou para pagar 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) referente à rescisão do vínculo que iria até junho de 2027. O acordo está por detalhes para que, consequentemente, o contrato seja assinado. A informação inicial foi do “ge”.

A multa rescisória inicialmente estava avaliada entre 4 e 5 milhões de euros (entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões). Mesmo assim com esse entrave anterior, Artur Jorge e Cruzeiro fecharam acordo salarial para contrato até o fim de 2027.

Nos bastidores, a diretoria do Cruzeiro acredita que a negociação seja fechada até esta quinta-feira. Com isso, Artur Jorge embarcaria para o Brasil e estaria em Belo Horizonte no fim de semana. Além disso, há uma possibilidade de o português estar no Mineirão para acompanhar o duelo com o Santos, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Após demitir Tite, o Cruzeiro iniciou a busca por um substituto. A Raposa manifestou interesse em Filipe Luís, ex-Flamengo, mas recebeu uma negativa. Portanto, mirou Artur Jorge. O técnico, de 54 anos, está no Al-Rayyan desde 2025 após deixar o Botafogo. No futebol brasileiro, o treinador português obteve sucesso no comando do clube carioca, sendo campeão do Brasileirão e Libertadores em 2024.

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