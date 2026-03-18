Roma x Bologna: onde assistir, escalações e arbitragem

O clássico italiano é decisão pela Europa League. Nesta quinta-feira (19), a Roma recebe o Bologna no lendário Estádio Olímpico, às 17h (de Brasília), em duelo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Europa League 2025/26. O primeiro duelo terminou 1 a 1, então, quem vencer garante a vaga na próxima fase. Caso haja um novo empate, o duelo terá prorrogação e, se persistir, vai aos pênaltis. Quem avançar, vai enfrentar Aston Villa ou Lille.

Além do mata-mata europeu, tanto Roma quanto Bologna estão na briga direta por posições na parte de cima da tabela do Campeonato Italiano.

Onde assistir

A partida entre Roma e Bologna, pela volta das oitavas de final da Liga Europa, portanto, terá a transmissão da CazéTV e pelo Grupo Bandeirantes, tanto na TV aberta quanto no site e no aplicativo Bandplay. Além disso, Disney+ e canais ESPN também transmitem.

Como chega a Roma

Jogando em casa, a Roma carrega um leve favoritismo teórico devido à força de sua torcida. A expectativa é que os mandantes tomem a iniciativa desde o apito inicial. No entanto, o time atravessa um momento instável no Campeonato Italiano. A equipe perdeu força na disputa por uma vaga na próxima Champions League e chega pressionada por resultados após uma sequência doméstica negativa.

Dentro de campo, a Roma pode voltar a contar com o zagueiro Gianluca Mancini, de retorno após cumprir suspensão no jogo de ida. Evan Ndicka também fica novamente à disposição depois de ter sido ausência na derrota de domingo pela liga. Paulo Dybala, com problema no joelho, Artem Dovbyk, com lesão na coxa, e Evan Ferguson, com problema no tornozelo, seguem fora. Matias Soulé também enfrenta uma questão muscular, enquanto Zeki Celik sentiu desconforto na panturrilha. Estes são dúvidas.

Como chega o Bologna

Por outro lado, o Bologna provou ser um adversário resiliente, com grande consistência defensiva e perigoso nos contra-ataques. A equipe motivado por conta de um resultado importante. No clássico regional contra o Sassuolo, fora de casa, a equipe venceu graças à finalização precisa de Thijs Dallinga logo aos seis minutos, retomando certa confiança antes do jogo decisivo em Roma.

Nas quatro linhas, Lewis Ferguson, capitão da equipe, pode retornar após cumprir suspensão no domingo. Em contrapartida, o lateral esquerdo titular Juan Miranda terá de cumprir suspensão pela UEFA e está fora da partida. Lukasz Skorupski, que jogou pela Roma, sofreu uma lesão muscular contra o Sassuolo. Com isso, Federico Ravaglia deve ser chamado para assumir a vaga no gol. Apesar disso, Bernardeschi tem boas chances de começar entre os titulares pelo bom rendimento na partida de ida.

ROMA x BOLOGNA

Liga Europa – Oitavas de final (Jogo de volta)

Data-Hora: 19/3/2026 (quinta-feira), às 17h (de Brasília)

Local: Olímpico de Roma, em Roma (ITA)

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini.

BOLOGNA: Ravaglia; Zortea, Lucumi, Vitik, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Técnico: Vincenzo Italiano.

Árbitro: István Kovács (ROM)

Assistentes: Mihai Marica (ROM) e Ferencz Tunyogi (ROM)

VAR: Tiago Martins (POR)

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