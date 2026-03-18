Andreas mira título da Kings League com G3X e avisa: ”Meu prime ainda não chegou”

O G3X confirmou o bom início na Kings League Brasil ao vencer o Funkbol por 5 a 2, na última segunda-feira (16/3), pela segunda rodada da competição. O grande nome da partida foi Andreas Vaz, que marcou três vezes e comandou o setor ofensivo da equipe.

Apesar do desempenho decisivo, o camisa 10 deixou claro que ainda busca mais. Em entrevista para o J10 após o confronto, ele adotou um tom ambicioso e destacou a própria evolução como prioridade.

“Eu não tô satisfeito, eu quero evoluir 1% a cada dia, eu trabalho muito pra isso, me cuido as outras 23 horas fora do treino, então eu quero cada vez mais e espero que o Prime não tenha chego ainda. E pra fechar, você é um cara que tá no projeto da G3X desde o início, então você já viveu tudo ali e na Kings League ainda falta um pouco da G3X. Primeiro split vocês acabaram caindo nas quartas, na Copa Mundial, na Cup, batendo na trave.”, disse Andreas.

G3X quer o título da Kings League

Além disso, Andreas também analisou o histórico recente da equipe e o peso que o G3X carrega em qualquer competição que disputa. Segundo ele, mesmo sem títulos até aqui, a expectativa externa continua elevada.

“ Eu acho que mesmo a gente não fazendo um bom split, por conta de vários motivos, batendo na trave, na Cup, acho que qualquer campeonato que o G3X for entrar, todo mundo vai esperar isso do G3X entrar pra ganhar. E a gente tem consciência disso. A gente tá desfrutando desse momento de tá todo mundo bem, todo mundo com saúde, jogando. Então é viver o processo e acredito que a gente vai colher muitos frutos positivos lá na frente.”, completou o meia.

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