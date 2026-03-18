Grêmio tem novidade para enfrentar o Vitória na Arena

O técnico Luís Castro terá uma novidade para o duelo diante do Vitória, às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (19), pela sétima rodada do Brasileirão. Afinal, o lateral-esquerdo Marlon volta a ficar à disposição e deve retornar ao time titular. Quem também pode aparecer entre os relacionados é o atacante Martin Braithwaite.

Contra a Chapecoense, Marlon foi preservado pela comissão técnica por conta de desgaste após jogar com virose na rodada anterior diante do Bragantino. No entanto, treinou normalmente nos últimos dias e virou reforço para o treinador português.

Recuperado de ruptura do tendão de Aquiles do pé esquerdo, Braithwaite tem treinado normalmente. O dinamarquês não tem presença garantida na partida, apesar de a previsão da comissão técnica fosse contar com ele já diante do Vitória.

Luís Castro ainda avaliará o desgaste físico dos jogadores antes de anunciar a lista de relacionados. Contudo, a ideia do comandante é colocar em campo o que ele tem de melhor. Assim, Tetê e Enamorado disputam uma vaga no ataque.

Por outro lado, o volante Arthur segue como desfalque, em recuperação de uma lesão muscular. O zagueiro Gustavo Martins é outra baixa para o duelo contra o baianos, mas eles devem retornar após a Data Fifa.

Dessa maneira, um provável Grêmio deve ter a seguinte escalação: Weverton; Pavón, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Enamorado (Tetê), Amuzu e Carlos Vinicius.

Grêmio e Vitória medem forças nesta quinta-feira, às 19h, na Arena. O Imortal ocupa a sétima colocação e pode entrar no G5 em caso de triunfo.

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