Maringá x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Maringá e Goiás se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h30, no Estádio Willie Davids, em jogo único da quarta fase da Copa do Brasil 2026. Quem vencer avança, enquanto o empate leva a decisão para os pênaltis. Além da classificação, está em jogo uma premiação de cerca de R$ 2 milhões.

Onde assistir

A partida entre Maringá e Goiás, pela quarta fase da Copa do Brasil, portanto, terá a transmissão da Amazon Prime.

Como chega o Maringá

O Maringá chega confiante após eliminar Boavista e Uberlândia. Jogando em casa, o time paranaense, assim, aposta novamente na força do Willie Davids para buscar uma classificação histórica. Antes do duelo, o técnico Moisés Egert destacou a importância da intensidade e da disciplina tática para equilibrar o confronto diante de um adversário mais experiente. Além disso, a equipe já se preparou para uma possível decisão por pênaltis, treinando cobranças desde a chegada do treinador.

Como chega o Goiás

Do outro lado, o Goiás também chega embalado após conquistar o título do Campeonato Goiano. Na Copa do Brasil, o Esmeraldino já eliminou o Gama nos pênaltis e o Fluminense-PI com vitória por 3 a 0. A tendência, portanto, é manter a base titular, apostando na experiência para garantir a vaga fora de casa. Após o duelo, a equipe goiana já tem compromisso pela Série B, o que aumenta ainda mais a importância de um bom resultado.

MARINGÁ x GOIÁS

Copa do Brasil – 4ª fase

Data-Hora: 19/3/2026 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Willie Davids, em Maringá (PR)

MARINGÁ: Tony; Gabriel Souza, Wendel Lomar, Cauã Tavares e Thiago Rosa; Kelvi Gomes, Paulinho e Guilherme Pira; Edison Negueba, Caíque Calito e Ronald Camarão. Técnico: Moisés Egert.

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Luisão, Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado, Gegê (Juninho), Lourenço e Lucas Lima; Jean Carlos e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)

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