Húngaro volta a ser decisivo para o Dendele na Kings League: ”Nada é por acaso”

O Dendele segue invicto na Kings League Brasil. Pela segunda rodada, o Toro Loko venceu a Loud nos shootouts após empate em 4 a 4 no tempo normal. O grande nome da partida foi o goleiro Húngaro, que decidiu tanto defendendo quanto finalizando.

Além de fechar o gol, o arqueiro chamou atenção pela frieza. Na disputa decisiva, ele cobrou com cavadinha, encobrindo Esaú, e ainda defendeu a última tentativa adversária para garantir o triunfo. Após o confronto, Húngaro valorizou a preparação e reforçou que o desempenho não foi fruto do acaso.

“O meu treino não é nada tirado da cartola no momento. Claro que na hora que a gente para a bola ali, olha para o gol, olha para tudo o que está acontecendo, passa muita coisa na cabeça, mas exatamente nesses momentos que a gente tem que fazer o que é treinado. Da forma que eu treinei contra o Funkbol, eu treinei muito aquela chapada pra poder tirar bem do goleiro. Da mesma forma, eu treinei muito essa cavada, como o L7 também treinou muito os dois gols teoricamente que ele fez de cavada. O primeiro ele deu só uma cavada pra poder tirar desse gol. O segundo ele cavou uma bola segunda palco, e ele também faz muito no treino. Então nada é por acaso, né? Sempre tem um porém.”, disse Húngaro.

Húngaro vive grande momento na Kings League

Na sequência, o goleiro destacou sua evolução na competição. Após jogar uma temporada na Kings Cup, o goleiro acredita que a experiência foi o suficiente para que chegasse mais preparado para este split.

“A leitura do jogo ela vai melhorando conforme a gente vai participando. A gente vai participando, a gente vai vivenciando muita coisa, então a leitura ela vai melhorando ao mesmo tempo. Então, como eu tive a minha primeira experiência na Kings cup, passei por muita coisa, passei por erros, passei por acertos. Então a tendência é a gente ir maturando cada vez mais, se transformando e se tornando melhor, acho que a gente vai melhorando. “, completou o goleiro.

Com o resultado, o Dendele mantém os 100% de aproveitamento e se consolida como um dos times mais consistentes neste início de torneio. A atuação de Húngaro, decisivo nos momentos-chave, reforça a confiança da equipe para a sequência da Kings League Brasil.

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