Funcionária denuncia segurança do Corinthians de assédio

Uma funcionária do Corinthians decidiu registrar um boletim de ocorrência em que acusa um funcionário do clube de promover importunação sexual. Isso porque ela alega que o empregado utilizou de força para obter momentos em que tivesse contatos físicos e beijos. As situações ocorreram em duas oportunidades, no término do ano passado e começo desse ano.

Inclusive, a vítima criticou o Corinthians por negligenciar o caso. Até porque, segundo ela, procurou o RH para informar o caso, mas o departamento não quis documentar o episódio ou averiguar a veracidade da informação.

“Disseram que o canal de denúncia é meramente institucional e que a queixa dela seria apenas ‘mais uma em um milhão’”, indicou a advogada da funcionária.

Acusações internas

Denúncias desse caráter costumam ser frequentes no Timão, como o episódio que ocorreu no ano passado. Afinal, o clube decidiu por demitir um funcionário que atuava em suas categorias de base depois de receber acusações de assédio moral contra promissores atletas, que integravam as categorias inferiores.

O Corinthians recebeu as acusações com imagens e registros de conversas por aplicativos de mensagens. Aliás, em alguns casos, a situação envolvia jogadores menores de idade. O Timão demitiu o funcionário, que havia sido contratado em setembro de 2024.

Justiça tem ex-presidente do Corinthians como alvo

O Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão da Justiça de rejeitar a denúncia contra o ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez, no caso dos cartões corporativos do clube. O órgão tenta reabrir o caso e quer que volte a tramitar.

O MP sustenta que há indícios de lavagem de dinheiro e crime tributário, além de apropriação indevida. A Promotoria pede que haja a anulação da decisão na primeira instância e que a denúncia volte a ser analisada. O portal “Uol” divulgou as informações.

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