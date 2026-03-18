Corinthians não terá três titulares contra a Chapecoense pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, o Corinthians volta a entrar em campo. Depois de empatar em 1 a 1 com o Santos no último domingo, o Timão visita a Chapecoense na Arena Condá, às 21h30, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo desta quinta (19), porém, Dorival Junior terá baixas na hora de escalar o time que vai enfrentar o Verdão do Oeste. O técnico corinthiano não poderá contar com Memphis Depay – seu camisa 10 e principal jogador. Dorival também não terá Gabriel Paulista – principal reforço para a defesa nesta temporada.

LEIA MAIS: Chapecoense x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Além dos dois nomes, o técnico também não terá Kaio César, atacante que foi titular contra o Santos. Ademais, o volante André Carrillo, poupado por controle de carga, também não viajou.

Por outro lado, Dorival Junior terá a volta de seu artilheiro nesta temporada. Recuperado de uma lesão grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda desde fevereiro, Yuri Alberto é a grande novidade do Corinthians para o jogo desta quinta. O atacante fez seu recondicionamento físico nas últimas duas semanas e finalmente foi liberado para voltar.

Com isso, a provável escalação do Corinthians para a partida contra a Chapecoense deve ser a seguinte: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Matheus Pereira); Vitinho e Yuri Alberto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.