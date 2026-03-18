Raphinha reforça seu papel de protagonista em Barcelona x Newcastle

Com a autoridade de um dos favoritos ao título da Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona avassalou o Newcastle, nesta quarta-feira (18), por 7 a 2. E, no elástico marcador que se construiu no Camp Nou, o nome do jogo foi o brasileiro Raphinha.

Em números, foram dois gols e duas assistências. Algo que já seria, por si só, elemento forte no apontamento de sua relevância para o marcador em solo catalão. Contudo, sua participação ativa em diferentes aspectos também merece destaque dentro do funcionamento da equipe sob o comando do técnico Hansi Flick.

Além das participações estatísticas, Raphinha foi determinante, por exemplo, também para o gol de pênalti feito por Lamine Yamal. Afinal, o camisa 10 do Barça o encontrou em ótimas condições de finalizar, mas o lateral-direito Kieran Trippier o puxou quase na pequena área, comentendo a penalidade máxima.

Na primeira etapa, mesmo terminando em 3 a 2 para o Barcelona, o Newcastle se apresentou como time de pressão alta na estratégia de marcação. Nesse período, Raphinha foi de suma importância para fazer a circulação da equipe não ter impacto com potencial de inoperância.

Alto aproveitamento

É bem verdade que a quantia de partidas feitas por Raphinha na temporada 2025/2026 não se compara ao que ocorreu no último biênio. Para se ter uma ideia, são 30 compromissos em que o brasileiro esteve em campo, 12 a menos do que o recordista no elenco, o zagueiro Eric García.

Entretanto, se a observação recai para o aproveitamento nesse período, os números mostram o impacto de protagonismo que o camisa 11 tem no Barcelona. São 19 tentos e sete assistências, quase que igualando o comparativo entre partidas e participações em gols. Nesse sentido, o único nome do plantel que consegue algo semelhante é Yamal, tendo 21 gols e 15 passes para tentos de seus companheiros ao longo de 39 jogos.



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