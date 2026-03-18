Veja datas e confrontos das quartas de final da Champions League

A Champions League 2025/2026 conheceu, na tarde desta quarta-feira (18), todos os confrontos pelas quartas de final. As partidas acontecerão nos dias 7 e 8 (ida) e 14 e 15 (volta) de abril. Oito equipes seguem na disputa pelo título europeu, após superar as oitavas de final: Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Liverpool, PSG, Sporting e Real Madrid.

No confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid, o vencedor, portanto, vai enfrentar Sporting ou Arsenal na semifinal. Portugueses e ingleses duelam nas quartas de final após eliminarem Bodo/Glimt e Bayer Leverkusen, respectivamente, na última terça-feira.

O grande duelo das quartas de final, portanto, será entre Real Madrid e Bayern de Munique. Os espanhóis venceram duas vezes o Manchester City, assim como os alemães, que eliminaram a Atalanta. O vencedor pode pegar PSG ou Liverpool. Os franceses, aliás, passaram pelo Chelsea, enquanto os ingleses eliminaram o Galatasaray.

Nas quartas de final da Champions, Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Liverpool decidem os confrontos em suas casas. Os Gunners, os Reds e os Bávaros possuem essa vantagem por conta da melhor campanha durante a fase de liga. Os Colchoneros, por sua vez, ficaram na “posição” do Tottenham.

Confrontos das quartas de final da Champions:

– PSG x Liverpool

– Real Madrid x Bayern de Munique

– Barcelona x Atlético de Madrid

– Sporting x Arsenal





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