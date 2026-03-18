Lionel Messi atinge marca de 900 gols na carreira

O imparável Lionel Messi atingiu mais um recorde na carreira. O astro argentino marcou diante do Nashville SC, nesta quarta-feira (18), pela Champions da Concacaf, e alcançou a expressiva marca de 900 gols na carreira. Aos 39 anos, o craque atingiu ao número 10 meses mais jovem que Cristiano Ronaldo, que também está na busca pelo milésimo gol em sua trajetória no futebol.

Dos 900 gols de Messi na carreira, a maioria, como já esperado, aconteceu com a camisa do Barcelona. No time catalão, o argentino guardou incríveis 672 gols no período de 2005 a 2021. Já pelo PSG, o craque não teve grande desempenho e marcou 32 vezes. Já pela seleção principal da Argentina, Messi tem 115 gols. Pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, ele anotou 81 gols, desde junho de 2023.

Lionel Messi, aliás, tem contrato com o Inter Miami até o fim de 2028 e seguirá na caminhada pelo gol 1000. Além dele, Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, tem 965 e segue nessa busca pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Os craques, aliás, “reeditam” a rivalidade nos tempos de Barcelona e Real Madrid. Mas, desta vez, pelo número de gols.

Oito vezes vencedor da Bola de Ouro, Messi tambpem detém o recorde mundial de gols marcados em um único ano, após balançar as redes 91 vezes em 69 jogos em 2012, sendo 79 pelo Barcelona e 12 pela Argentina. Cristiano Ronaldo, entretanto, é o único jogador em atividade a atingir a marca de 900 gols, alcançada em setembro de 2024.





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